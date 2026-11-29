La detención de tres hermanos colombianos en Estados Unidos tomó un giro doloroso tras conocerse la muerte de su madre, Nancy Mirella Velásquez, quien falleció esta semana mientras recibía tratamiento médico en Colombia. La mujer había pedido a las autoridades migratorias estadounidenses que permitieran la liberación de sus hijos, quienes permanecen bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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Duvan, Esteban y Thomas, de 19 años, fueron arrestados el pasado 5 de noviembre en Louisiana. Los jóvenes se dirigían a su lugar de trabajo cuando fueron interceptados durante un operativo de control de tráfico. Desde entonces permanecen detenidos, a la espera de que se defina su situación migratoria.

La situación de los hermanos había generado preocupación en su familia, pues eran el principal respaldo económico de Velásquez, quien enfrentaba un cáncer de estómago. Personas cercanas a la familia confirmaron su fallecimiento a Univision. Antes de morir, la mujer había solicitado directamente a las autoridades de Estados Unidos que dejaran en libertad a los jóvenes, mientras sus representantes legales insistían en que ninguno tenía antecedentes penales.

(Vea también: “Infórmenos e investigaremos”: EE. UU. abre canal para que delaten a migrantes que “abusen de sus visas”)

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Los trillizos llegaron a territorio estadounidense en mayo de 2023, cuando todavía eran menores de edad, y fueron puestos bajo la supervisión de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. Según la información entregada por su familia, ingresaron mediante un proceso de solicitud de asilo político y tenían permisos de trabajo vigentes hasta 2030. Sus abogados también sostienen que esas autorizaciones les permitían trabajar legalmente durante su permanencia en el país.

Sin embargo, ICE entregó una explicación distinta sobre los motivos de la detención. En un comunicado enviado a Telemundo, la institución señaló que los tres jóvenes permanecían en Estados Unidos de manera irregular y que seguirán bajo custodia mientras avanza el proceso para su deportación. La entidad también aclaró que una solicitud migratoria pendiente o una autorización de trabajo no equivalen a tener un estatus legal en el país.

“Es importante aclarar: tener una solicitud pendiente o una autorización de trabajo NO otorga un estatus legal en los Estados Unidos”, indicó ICE. Así, la muerte de Nancy Mirella Velásquez se suma a la incertidumbre que enfrenta la familia, mientras los tres hermanos continúan detenidos y su futuro migratorio queda en manos de las autoridades estadounidenses.

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