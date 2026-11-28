Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un fuerte terremoto de magnitud 5 sacudió este sábado 28 de noviembre la costa sur de California, en Estados Unidos, provocando alarma en una extensa zona de Los Ángeles. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el epicentro de este movimiento telúrico se localizó cerca de Manhattan Beach y tuvo lugar a las 9:30 de la mañana, hora local, con una profundidad aproximada de 12,2 kilómetros. El impacto del temblor se sintió en diversas áreas del sur de California, donde los habitantes mostraron preocupación ante la intensidad y la extensión de las sacudidas. El medio Semana destaca que este evento representa el temblor más fuerte registrado en los últimos 12 años en la zona de Los Ángeles, lo que lo convierte en un acontecimiento significativo para la región.

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Tras el sismo principal, el USGS reportó por lo menos cuatro réplicas en los siguientes 45 minutos, con magnitudes que oscilaron entre 2,5 y 3,7. Además, la agencia señaló que existe una probabilidad del 30 % de que se produzca una réplica de magnitud 4 o superior en las horas posteriores. Esta secuencia de temblores subraya la naturaleza impredecible de los fenómenos sísmicos y la importancia de mantener protocolos de prevención y respuesta actualizados.

Las autoridades de la ciudad de Los Ángeles reaccionaron con rapidez. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles activó su protocolo de emergencia y desplegó a su personal, perteneciente a las 106 estaciones del área, para hacer inspecciones terrestres, marítimas y aéreas. El objetivo principal de estos recorridos fue revisar la infraestructura y detectar posibles daños causados por el sismo inicial y las réplicas. De acuerdo con la portavoz del cuerpo de bomberos, Lyndsey Lantz, hasta el momento del reporte “no se tenían reportes de daños estructurales ni personas heridas”, aunque se continuaba la evaluación. Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, aseguró que los equipos municipales estaban realizando labores cuidadosas para identificar cualquier afectación derivada del movimiento telúrico.

Ante la posibilidad de nuevas réplicas, las autoridades recomiendan a la población mantener la calma, estar preparados y seguir de cerca las indicaciones oficiales emitidas por los organismos de emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué tan fuerte fue el terremoto en Los Ángeles según el Servicio Geológico de Estados Unidos?

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el terremoto del sábado 28 de noviembre tuvo una magnitud de 5 y su epicentro se ubicó cerca de Manhattan Beach, con una profundidad de 12,2 kilómetros. De acuerdo con el reporte citado por Semana, este fue el movimiento sísmico de mayor intensidad registrado en el área de Los Ángeles en los últimos 12 años.

¿Qué protocolos activaron las autoridades en Los Ángeles tras el terremoto?

Tras el temblor, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles puso en marcha su protocolo de respuesta ante terremotos. Personal de todas las estaciones llevó a cabo inspecciones por tierra, mar y aire para revisar infraestructuras y detectar eventuales daños. Por el momento, de acuerdo con autoridades locales, no se reportaron daños estructurales ni personas heridas, pero sigue la vigilancia ante posibles réplicas.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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