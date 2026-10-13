Por: Noticiero 90 minutos

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Roy Frank Mitte III, mejor conocido como RJ Mitte, es recordado en el mundo del espectáculo por su papel inolvidable en la serie ‘Breaking Bad’. La carrera de este actor y filántropo estadounidense tuvo un punto de inflexión tras mudarse a Los Ángeles en 2006, donde inició participaciones menores como extra en series populares como ‘Hannah Montana’ y ‘Todo el mundo odia a Chris’, según lo reportado en el artículo. Sin embargo, el verdadero reconocimiento internacional llegó en 2008, cuando el creador Vince Gilligan lo seleccionó para interpretar a Walter "Flynn" White Jr. en la aclamada ficción dramática ‘Breaking Bad’. Este papel permitió que Mitte mostrara aspectos auténticos de su experiencia personal, ya que él mismo vivía con parálisis cerebral leve, lo que enriqueció y dio profundidad a su interpretación. Durante cinco temporadas, su actuación lo posicionó como un personaje central al interior de la trama y le otorgó el aprecio de la audiencia global.

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Con el paso de los años, Mitte rehusó limitarse al ámbito televisivo y diversificó su carrera, según lo señalado en el mismo reportaje. Participó en series reconocidas como ‘Cambiadas al nacer’ (‘Switched at Birth’) y ‘Los guardianes de la justicia’, así como en producciones cinematográficas independientes como ‘Triumph’, ‘The Recall’ y ‘The Oak Room’. Días antes de su partida, el actor promocionaba con entusiasmo un nuevo proyecto titulado ‘Talking to Strangers’. Además, utilizó su plataforma para abogar por la inclusión de artistas con discapacidad en la industria audiovisual, transformándose en una relevante voz de representación.

Mitte ejerció como embajador de United Cerebral Palsy —organización dedicada a personas con parálisis cerebral— y lideró la fundación filantrópica familiar The Mitte Foundation, demostrando un compromiso constante con las causas sociales.

La noticia de su fallecimiento llegó el 12 de octubre de 2026 en Brownsville, Texas. Según datos confirmados por su representante y las autoridades, Mitte murió a los 34 años por suicidio. El impacto de su partida se sintió en el medio artístico y fue destacado por medios como The Hollywood Reporter. Aaron Paul, quien compartió escenarios con Mitte en ‘Breaking Bad’, expresó su consternación, haciendo un llamado a recordar que nadie está solo y animando a buscar apoyo en momentos difíciles. Otro tributo relevante fue el de Bryan Cranston, quien lo recordó como su "dulce hijo" en la ficción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién fue RJ Mitte y por qué fue tan importante para ‘Breaking Bad’?

RJ Mitte interpretó a Walter "Flynn" White Jr. en ‘Breaking Bad’. Gracias a que vivía con parálisis cerebral leve, su participación permitió reflejar auténticas experiencias de discapacidad en la pantalla, lo que añadió realismo y profundidad a la historia, ganándose el reconocimiento del público a nivel mundial.

¿Qué significa la parálisis cerebral leve en la vida de una persona?

La parálisis cerebral leve es una condición neurológica que afecta el movimiento y la coordinación, aunque sus manifestaciones son menos severas que en otros grados de la enfermedad. En el caso de RJ Mitte, esta condición no le impidió forjar una exitosa carrera y convertirse en un referente de representación en la industria audiovisual.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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