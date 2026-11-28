Dos aviones de American Airlines protagonizaron un incidente en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, Estados Unidos, luego de que sus alas chocaran mientras ambas aeronaves se preparaban para despegar. El hecho ocurrió este viernes y obligó a modificar temporalmente las operaciones del aeropuerto, después de que una de las aeronaves perdiera parte de su ala. La Administración Federal de Aviación (FAA) anunció que investigará lo sucedido.

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El incidente involucró al vuelo 638, que tenía como destino Dallas, y al vuelo 2152, que se dirigía a Chicago. Según la información entregada por la FAA a CNN, los dos Boeing 737 pertenecían a la misma aerolínea y estaban rodando por la pista cuando se produjo el contacto entre sus alas.

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Una grabación de las comunicaciones entre los pilotos y la torre de control permitió conocer cómo se enteraron las autoridades de lo sucedido. El piloto del vuelo hacia Dallas informó que había sobrepasado ligeramente la línea de espera y que, durante esa maniobra, había rozado el avión que permanecía detrás. La situación provocó una reacción inmediata de los controladores aéreos.

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Uno de los elementos más llamativos fue que el extremo de un ala, conocido como winglet y caracterizado por su curvatura hacia arriba, se desprendió de una de las aeronaves. En el audio de las comunicaciones, otro piloto advirtió a la torre que había restos junto al avión y que la pieza completa se encontraba en el suelo. Debido a la emergencia, los controladores ordenaron a otra aeronave que abortara su aterrizaje y alertaron sobre posibles retrasos para otros vuelos.

Pese al impacto, no se reportaron personas heridas. Después de que el personal del aeropuerto recuperara la pieza desprendida, los dos Boeing 737 pudieron continuar su recorrido hasta las puertas de embarque. Allí fueron revisados por el Departamento de Bomberos y Rescate de la Autoridad de Aeropuertos Metropolitanos de Washington.

American Airlines confirmó que ambas aeronaves fueron retiradas del servicio para someterlas a una inspección por parte de sus equipos de mantenimiento. La compañía también ofreció disculpas a los pasajeros por los inconvenientes y señaló que trabajaba para que pudieran continuar sus viajes lo antes posible. Los viajeros de los dos vuelos fueron reprogramados para salir más tarde durante la noche del viernes.

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Uno de los pasajeros relató a CNN que sintió el momento exacto en que los aviones se tocaron. Según su testimonio, el impacto fue tan fuerte que toda la aeronave se sacudió y varios ocupantes reaccionaron con sorpresa antes de acercarse a las ventanas para intentar entender qué había ocurrido. La colisión se produjo junto a la pista 19, una de las más transitadas del país y la más larga del aeropuerto Ronald Reagan, mientras la FAA inició las investigaciones para establecer las circunstancias del incidente.

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