Por: El Espectador

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El Ministerio de Cultura de Colombia dio a conocer una nueva alianza estratégicamente clave con Estados Unidos, cuyo objetivo central es fortalecer la protección del patrimonio cultural y hacer frente al tráfico ilegal de piezas patrimoniales. Esta cooperación se consolidó a través del Programa de Subvenciones para la Implementación de Acuerdos sobre Bienes Culturales (CPAIG, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de Estados Unidos, en coordinación con la Fundación Erigaie. La alianza contempla una gestión de 132.549 dólares, destinados a robustecer la soberanía cultural, proteger los bienes patrimoniales y coordinar acciones contundentes contra el tráfico ilícito de piezas, según información del Ministerio de Cultura.

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De acuerdo con la ministra de Cultura, Paola Holguín, esta política pública parte de la premisa de que “el patrimonio es sagrado, nos pertenece a todos los colombianos y se defiende con firmeza”. Holguín enfatizó que la cooperación con Estados Unidos dota a Colombia de herramientas necesarias para enfrentar a quienes intentan expoliar la riqueza cultural nacional y, adicionalmente, permite recuperar y restaurar monumentos dañados por desastres naturales. En palabras de la ministra: “No cederemos un solo centímetro en la protección de nuestra historia; defender nuestro patrimonio es defender el honor de Colombia”.

El proyecto se desarrollará entre noviembre de 2026 y septiembre de 2027 y tendrá como eje principal la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Se prevé la realización de seis jornadas especializadas de capacitación en identificación, prevención y respuesta ante este delito, buscando así que las instituciones encargadas del control y la seguridad mejoren sus habilidades para enfrentar el problema. Según lo informado, Estados Unidos ha apoyado más de 15 iniciativas en Colombia para fortalecer la preservación del patrimonio, utilizando mecanismos como el Programa CPAIG y el Fondo de Embajadores para la Preservación Cultural (AFCP, en inglés).

Además, en junio de 2026 se creó el Comité Interinstitucional para la prevención del tráfico ilícito y la repatriación de bienes muebles, orientado a materializar acciones coordinadas para el retorno de piezas en el exterior y reforzar la prevención y control del tráfico de bienes culturales. Por otra parte, el proyecto también contempla una línea de recuperación de inmuebles patrimoniales afectados por sismos, incluyendo una evaluación técnica con apoyo del World Monuments Fund y el Smithsonian Museum Conservation Institute, entidades que ofrecen herramientas para evaluación de daños y gestión de emergencias.

Según datos del Ministerio de Cultura, el terremoto del 10 de agosto provocó daños en 40 bienes inmuebles patrimoniales, de los cuales el Valle del Cauca fue la región con mayor afectación. Durante seis meses se desarrollaron intervenciones temporales para mitigar el daño mientras se evaluaba una ruta técnica y financiera junto a la UNESCO.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la cooperación entre Colombia y Estados Unidos para proteger el patrimonio cultural?

De acuerdo con fuentes oficiales del Ministerio de Cultura y representantes de la embajada de Estados Unidos en Colombia, la cooperación se basa en programas como el CPAIG, orientados a financiar proyectos que combaten el tráfico ilícito de bienes culturales y apoyan la capacitación de las autoridades colombianas para fortalecer sus capacidades en identificación, prevención y respuesta ante delitos patrimoniales.

¿Qué implica la creación del Comité Interinstitucional para la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales?

El Comité Interinstitucional fue creado por el Decreto 0484 de 2026 y tiene como misión principal coordinar acciones entre diferentes instituciones estatales para facilitar la repatriación de bienes culturales y optimizar las estrategias de prevención, detección y control del tráfico ilícito, así como responder de manera más efectiva ante intentos de comercialización o salida irregular de piezas patrimoniales del país.

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