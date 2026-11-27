Por: El Espectador

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La vida diaria en Soacha está marcada por la necesidad constante de desplazarse hacia Bogotá para acceder a oportunidades laborales, educativas o de salud que, con frecuencia, no encuentran en su propio municipio. Esta dependencia, sumada a trayectos largos y extenuantes, genera malestar entre los habitantes y se ubica en el centro de las tensiones urbanas que revela la primera Encuesta de Percepción Ciudadana de Soacha. De acuerdo con los resultados expuestos, el 63 % de las personas considera que la ciudad sigue un rumbo equivocado, en contraste con un 37 % que percibe mejoras derivadas de las decisiones tomadas por la administración.

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La encuesta señala también que el 45 % de los ciudadanos manifiesta insatisfacción con su calidad de vida, mientras que apenas un 25 % indica estar satisfecho. Este panorama muestra una clara polarización en cuanto a la percepción del bienestar dentro del municipio. Aunque los resultados representan solo una línea de base, pues es la primera vez que se efectúa esta medición, ofrecen un diagnóstico inicial sobre el sentimiento ciudadano y servirán como punto de partida para evaluar avances o retrocesos en el futuro.

El estudio fue realizado por ProBogotá Región y el programa Bogotá Cómo Vamos. Para ello, se aplicaron 1.540 encuestas a personas adultas, seleccionadas dentro de un universo poblacional de 627.526 habitantes. El proceso de recolección de la información se llevó a cabo entre el 5 y el 31 de diciembre de 2025, con una cobertura que incluyó las seis comunas del área urbana de Soacha. Esta metodología permite que los resultados sean estadísticamente representativos para interpretar la percepción ciudadana, considerando el margen de error correspondiente.

Aunque la encuesta no permite comparar estos resultados con los de años anteriores, porque es el primer ejercicio de este tipo realizado en Soacha, sí busca sentar las bases para futuras mediciones y para orientar la toma de decisiones públicas de forma más informada. Según ProBogotá Región y Bogotá Cómo Vamos, el objetivo central es ampliar el espectro de conocimiento sobre las necesidades y expectativas de la población, facilitando así la planeación y el seguimiento de políticas que mejoren efectivamente la calidad de vida en el municipio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la percepción de los habitantes de Soacha sobre su calidad de vida?

Según la primera Encuesta de Percepción Ciudadana de Soacha, hay una significativa insatisfacción entre los ciudadanos respecto a su calidad de vida: el 45 % se declara insatisfecho, mientras solo el 25 % expresa satisfacción, reflejando un sentimiento generalizado de malestar en el municipio.

¿Cómo se realizó la Encuesta de Percepción Ciudadana de Soacha y qué organizaciones participaron?

La encuesta fue organizada por ProBogotá Región y Bogotá Cómo Vamos. Consistió en 1.540 entrevistas a adultos, dentro de un universo de 627.526 habitantes. El trabajo de campo se desarrolló entre el 5 y el 31 de diciembre de 2025, abarcando las seis comunas urbanas de Soacha para asegurar la representatividad de los datos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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