La administración de Donald Trump avanza en una reorganización de la cooperación militar de Estados Unidos con América Latina, mediante acuerdos bilaterales y una mayor coordinación diplomática, detalla El Tiempo.

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Venezuela se convirtió en la principal novedad tras la visita del secretario de Guerra, Pete Hegseth, a Caracas, donde anunció un acuerdo para reanudar el entrenamiento conjunto y el intercambio de inteligencia con las Fuerzas Armadas venezolanas, bajo el gobierno de Delcy Rodríguez.

En paralelo, la Organización de Estados Americanos (OEA) reactivó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), por primera vez en más de siete años, añade ese medio.

La iniciativa, respaldada por 12 gobiernos, obtuvo 14 votos favorables, dos en contra y una abstención. El objetivo es examinar posibles medidas frente a las actividades transfronterizas de organizaciones vinculadas con el narcotráfico y el terrorismo. Los cancilleres deberán reunirse en un plazo de 75 días, aunque la resolución excluye expresamente el uso de la fuerza militar, agrega ese periódico.

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Colombia quedó en el centro de esta estrategia. El Gobierno de Abelardo de la Espriella respaldó la convocatoria del TIAR, pero mantiene abierta la discusión sobre una eventual participación de militares estadounidenses en operaciones contra grupos armados dentro del país.

El presidente sostiene que la cooperación busca fortalecer las capacidades nacionales y el canciller Omar Bula señaló que una decisión de ese alcance necesitaría aprobación del Congreso.

Así, Washington busca ampliar su influencia militar regional mientras define con cada gobierno los alcances de su cooperación.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.