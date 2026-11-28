La ampliación de la autopista Norte de Bogotá podría implicar una reducción temporal de los carriles disponibles para los conductores. Aunque el plan inicial contempla mantener habilitados tres carriles por sentido durante los trabajos, la concesión Accesos Norte II estudia permitir cierres parciales en algunos tramos y horarios para acelerar la ejecución del proyecto, que se extenderá entre las calles 191 y 245.

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La iniciativa busca reducir en cerca de un año el tiempo de construcción, cuya duración prevista es de cuatro años y medio. Juan Manuel Mariño, gerente general de Accesos Norte II, explicó en entrevista con El Tiempo que la posibilidad de pasar de tres a dos carriles en determinados sectores todavía debe analizarse con el Distrito y el Gobierno nacional.

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“Estamos evaluando la posibilidad de reducir a dos carriles en algún tramo durante determinado tiempo, pero con un beneficio: tratar de recortarle casi un año a la ejecución de la obra”, señaló el directivo. La propuesta también contempla estudiar si esas restricciones podrían aplicarse en ciertos horarios o durante los fines de semana, aunque todavía no hay una decisión definitiva.

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Por ahora, la concesión trabaja con los tres carriles que existen actualmente en cada sentido y asegura que busca evitar que las obras empeoren los trancones habituales del corredor. La ampliación permitirá pasar de tres a seis carriles por calzada, en su mayoría mediante la intervención del separador central. Allí se construirán los nuevos espacios de circulación, incluido uno destinado a Transmilenio.

Según Mariño, la intervención sobre los predios será limitada. En el costado derecho de la vía se adquirió una franja de seis metros para construir el andén y la ciclorruta, mientras que la mayor parte de la ampliación se ejecutará en el separador central, donde ya comenzaron los trabajos.

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El proyecto también contempla cambios en los retornos para evitar los cruces de vehículos que actualmente afectan la circulación. En lugar de las maniobras que obligan a los conductores a atravesarse entre carriles, se construirán estructuras elevadas en forma de herradura. La concesión proyecta dos retornos: uno para los desplazamientos norte-norte y otro para los recorridos sur-sur.

Una vez terminada la ampliación, la expectativa es que los tiempos de desplazamiento entre las calles 191 y 245 puedan reducirse cerca de la mitad, de acuerdo con las estimaciones mencionadas por Mariño. Sin embargo, antes de conocer el beneficio definitivo, los conductores deberán esperar la decisión sobre los posibles cierres parciales, que determinará si se mantienen los tres carriles durante toda la obra o si habrá restricciones temporales para terminarla más rápido.

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