La captura del exgobernador del Magdalena y exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, en España se produjo tras una investigación por una denuncia de presunto abuso contra una niña de 8 años, revelada por Semana.

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El exmandatario fue detenido en cumplimiento de una orden de captura internacional respaldada por una circular roja de Interpol, emitida el pasado 9 de septiembre.

Según el expediente de la Fiscalía, la denuncia incluye conversaciones, cartas, audios, testimonios y un dictamen de Medicina Legal que hace parte de las pruebas recopiladas.

La madre de la menor aseguró que Caicedo le habría enviado cartas y mensajes subidos de tono y dinero para que llevara a su hija a encuentros con él. También relató comportamientos que despertaron sus sospechas y situaciones que habrían generado temor en la niña.

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El representante de las víctimas, Julián Quintana, afirmó que existirían otras posibles afectadas y señaló que la investigación podría involucrar a antiguos colaboradores del exgobernador, agregó ese medio.

Además, aseguró que algunas denunciantes habrían recibido amenazas y necesitarían protección.

La Fiscalía prepara la presentación del caso ante el Tribunal de Bogotá para imputar cargos y solicitar una medida de aseguramiento en prisión.

Ahora se espera la colaboración de las autoridades españolas para concretar la extradición de Caicedo a Colombia. El exmandatario no se ha pronunciado públicamente sobre los señalamientos.

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