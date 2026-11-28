Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un violento suceso alteró la tranquilidad de los habitantes del barrio Santa Ana, en el municipio de Guamo, tras el homicidio de un joven de 19 años durante la madrugada del sábado 28 de noviembre. Según información detallada en el reporte, el hecho se registró cuando la víctima, identificada como Oscar Said Barrios Acosta, de origen chiquinquireño, se encontraba en una vía pública. De acuerdo con las primeras versiones recogidas en el lugar de los hechos, dos individuos que transitaban por la zona en una motocicleta NKD fueron los presuntos responsables del ataque, al llegar y disparar en repetidas ocasiones contra Barrios Acosta.

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El episodio se desarrolló exactamente a las 5:49 a. m., en la intersección de la calle 13 con carrera 11. Allí, Óscar Said Barrios Acosta recibió dos disparos en la cabeza, lesiones que le causaron la muerte. La contundencia del ataque y el uso de arma de fuego evidencian la gravedad de la situación y el nivel de violencia ejercido contra la víctima. Hasta el momento, las autoridades siguen sin detallar el motivo detrás del homicidio ni han identificado públicamente a los responsables de la acción criminal.

Tras el ataque, unidades de la Policía Nacional y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) hicieron presencia en el sitio para realizar las diligencias judiciales correspondientes. Entre las primeras acciones se incluyó el levantamiento del cuerpo y la recolección de pruebas materiales, con el objetivo de reunir elementos que permitan esclarecer lo sucedido. Sin embargo, el avance de la investigación aún no ha permitido ofrecer mayores detalles a la opinión pública, ya que solo se cuenta con datos preliminares respecto a la mecánica de los hechos y el modo de fuga de los agresores.

Por el momento, permanece la incertidumbre sobre el móvil del crimen y la identidad de los sospechosos, mientras las autoridades trabajan en la recolección de información y elementos probatorios que conduzcan a esclarecer el caso y dar con los autores materiales e intelectuales del homicidio de Oscar Said Barrios Acosta, un hecho que enluta a la comunidad guamuna y despierta interrogantes sobre la seguridad en la región.

¿Qué se sabe sobre los responsables del asesinato de Oscar Said Barrios Acosta en Guamo?

Por ahora, la información conocida indica que los presuntos responsables del asesinato serían dos hombres que se movilizaban en una motocicleta NKD, quienes habrían disparado contra Oscar Said Barrios Acosta antes de huir del lugar. Hasta la fecha, las autoridades no han divulgado detalles sobre la identidad de estas personas ni han entregado información sobre posibles capturas.

¿Cómo avanza la investigación sobre el homicidio ocurrido en el barrio Santa Ana del Guamo?

La investigación sigue adelante bajo la coordinación de la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes acudieron al sitio del asesinato para desarrollar las primeras diligencias y recopilar elementos probatorios. Aún no se han esclarecido los móviles ni se han identificado oficialmente a los autores, mientras los organismos judiciales trabajan en la búsqueda de respuestas que permitan resolver este caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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