Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un trágico accidente de tránsito sacudió la Variante de Ibagué, en el sector de La Martinica, con la muerte de un hombre identificado como Danilo Ibarra Sánchez, de 57 años. El incidente se presentó hacia las 8:00 de la noche del viernes 27 de noviembre, a la altura del kilómetro 4 de este importante corredor vial. De acuerdo con información conocida del caso y reportada por la Policía Tolima, el siniestro involucró a una motocicleta de placas NQU11E, conducida por Edwin Castaño, de 41 años, quien también resultó herido y fue trasladado para recibir atención médica.

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Los detalles recopilados apuntan a que Ibarra Sánchez había estado compartiendo con familiares en un barrio cercano justo antes del accidente. En algún momento salió con dirección al sector de La Martinica y, al intentar cruzar la vía, fue atropellado por la motocicleta que se desplazaba en sentido Ibagué–Bogotá. La jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Tolima, Juanita del Pilar Padilla Rodríguez, confirmó que se trató de un accidente tipo atropello, donde lamentablemente el peatón perdió la vida.

Uno de los aspectos más relevantes del caso es la proximidad del lugar del atropello a un puente peatonal, un hecho que resalta la importancia del uso de estos pasos habilitados para la seguridad de los peatones. Adicionalmente, habitantes del sector han manifestado preocupación por la carencia de iluminación en esa franja de la variante, lo que supone un riesgo añadido para quienes transitan por allí durante la noche.

Por el momento, las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer con exactitud cómo ocurrieron los hechos y si la falta de iluminación o el no uso del puente peatonal influyeron en el desenlace fatal. La Policía Tolima envió un mensaje insistente a peatones y conductores sobre la importancia de circular con precaución, respetar las normas de tránsito y utilizar siempre los pasos autorizados, especialmente en zonas de alto flujo vehicular.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante usar los puentes peatonales en vías de alto flujo vehicular?

El uso de puentes peatonales es fundamental para garantizar la seguridad de quienes deben atravesar vías con alta circulación de vehículos. Estos pasos elevados permiten a los peatones cruzar sin exponerse directamente al contacto con el tráfico, minimizando así riesgos de accidentes graves o mortales como el ocurrido en la Variante de Ibagué.

¿Cómo afecta la falta de iluminación a la seguridad vial en zonas urbanas?

La ausencia de una iluminación adecuada en carreteras y vías urbanas dificulta la visibilidad tanto para conductores como para peatones, incrementando la probabilidad de accidentes. En contextos donde hay poco alumbrado público, los peatones corren un mayor peligro al cruzar calles o avenidas, pues los conductores pueden no verlos a tiempo para reaccionar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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