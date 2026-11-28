Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La reciente ceremonia de grado de bachillerato en el Gimnasio Personalizado Los Pilares, ubicado en Melgar, estuvo marcada por la conmoción y el homenaje a Fredy Santiago Barrios Mayorga. Una fotografía suya presidió el evento, tras la dolorosa noticia de su asesinato tan solo pocos días antes en Carmen de Apicalá. Santiago, un adolescente de 16 años, fue recordado con el mayor respeto y aprecio por su familia y la comunidad escolar, que decidieron entregarle de forma póstuma el título de Bachiller Académico, un reconocimiento simbólico a su dedicación y esfuerzo durante sus años de estudio.

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El concejal Fredy Barrios, padre de la víctima, compartió un mensaje emotivo en redes sociales y durante la ceremonia, enfatizando el profundo dolor que le causaba despedir a su hijo en un momento que debería haber estado lleno de alegría. No obstante, resaltó el orgullo de haber acompañado a Santiago en cada paso de su formación académica y personal. Sus palabras reflejaron la mezcla de tristeza e inmenso orgullo que experimenta una familia ante una pérdida tan inesperada y brutal: "Hoy con el corazón destrozado, pero lleno de orgullo, miré al cielo con la satisfacción de haber dado lo mejor de mí, para acompañarte en cada paso de tu formación". Barrios también afirmó que su hijo siempre sería su mayor orgullo y aseguró que continuará trabajando para honrar su memoria y legado.

El caso de Fredy Santiago Barrios Mayorga está directamente relacionado con el impacto del doble homicidio que estremeció a los habitantes de Carmen de Apicalá. De acuerdo con la información disponible, el pasado jueves 19 de noviembre, Santiago y Juan Meneses, ambos de 16 años, se desplazaban en motocicleta cuando fueron interceptados y atacados a tiros por sujetos a bordo de otra motocicleta. Juan Meneses falleció en el lugar del ataque, mientras que Santiago fue trasladado de urgencia a un centro asistencial en Girardot, pero los esfuerzos médicos no lograron salvar su vida. Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables, mientras la comunidad rinde homenaje al joven y acompaña a sus allegados en el duelo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el homenaje póstumo a Fredy Santiago Barrios Mayorga durante su ceremonia de grado?

Durante la ceremonia de grado en el Gimnasio Personalizado Los Pilares, la memoria de Fredy Santiago Barrios Mayorga fue honrada con la presencia de su fotografía y la entrega simbólica de su título de Bachiller Académico. El acto estuvo acompañado por palabras conmovedoras de su padre, el concejal Fredy Barrios, quien expresó tanto el dolor por su pérdida como el orgullo que sentía por los logros de su hijo.

¿Qué información se conoce sobre el doble homicidio en Carmen de Apicalá?

De acuerdo con los datos disponibles, el doble homicidio se registró la noche del pasado jueves 19 de noviembre, cuando Fredy Santiago Barrios y Juan Meneses fueron atacados por hombres armados mientras se movilizaban en motocicleta. Juan murió en el lugar y Santiago falleció en un hospital de Girardot. Autoridades continúan investigando para esclarecer los hechos y ubicar a los responsables del crimen.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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