Por: El Espectador

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La Fiscalía presentó acusaciones contra Arnold Esteban Páez Herrera, conocido como ‘Pecueca’; Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias ‘Cabezón’; Michael Andrés Chitiva Henao, alias ‘Chirry’; y Sergio David Vásquez Rivera, alias ‘Pipo’, señalándolos como presuntos responsables del secuestro y asesinato de Neill Felipe Cubides, funcionario de la Procuraduría y profesor de la Universidad Externado, de acuerdo con El Espectador. Según lo relatado en la audiencia, estos hombres habrían dividido tareas entre quienes conducían, quienes ofrecían apoyo en otro vehículo y otros roles. El fiscal a cargo enfatizó que Sergio Vásquez y Michael Chitiva fueron los que le causaron daño a la víctima, empleando armas cortopunzantes además de golpearlo, todo esto con el objetivo de obligarlo a entregar información sobre sus cuentas bancarias.

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El agravamiento de la situación, en palabras de la Fiscalía, no terminó allí: la víctima fue sometida a torturas adicionales antes de su muerte, siendo finalmente asfixiada. Frente a estos hechos, los señalados enfrentarán un juicio como presuntos responsables de delitos como homicidio agravado, hurto y secuestro extorsivo agravado, además de ocultamiento o destrucción de evidencia, por lo que podrían ser condenados hasta por 50 años de cárcel.

El contexto de estos hechos remonta al día del crimen, el 15 de enero, cuando Neill Felipe Cubides salió de la Clínica El Country alrededor de las 10:00 p. m. y tomó un taxi en el sector de la carrera 15 con calle 82. Quien conducía el taxi era el señalado ‘Cabezón’. El cadáver de Cubides fue hallado el mismo día, entre las 11:35 y 11:38 de la noche, en la vereda Soches, ubicada en Usme, sobre la antigua vía al Llano. Según información obtenida durante la audiencia, se intentó eliminar sus huellas dactilares rociando gasolina en sus manos y prendiéndole fuego.

A diferencia de otros robos, el hurto en este caso ocurrió posteriormente al abandono del cuerpo. Se realizaron tres transacciones con las tarjetas bancarias de la víctima en la madrugada, sumando varios millones de pesos, hechos que sugieren que participó una tercera persona encargada de convertir ese dinero en efectivo. Tanto El Espectador como la Fiscalía indicaron que los acusados harían parte de una banda especializada en ‘paseos millonarios’. Los cuatro hombres permanecen privados de libertad tras haber sido imputados en marzo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Neill Felipe Cubides y por qué su caso ha causado tanto impacto en Bogotá?

Neill Felipe Cubides era funcionario de la Procuraduría y profesor universitario en el Externado, lo que hace de su caso un ejemplo alarmante de violencia incluso hacia reconocidos profesionales. El impacto se debe no solo a su perfil académico y profesional, sino también a la brutalidad del crimen revelada durante la investigación, como reseñó El Espectador.

¿Qué significa ‘paseo millonario’ según la información revelada en el caso?

De acuerdo con los datos presentados en la audiencia y publicados por El Espectador, ‘paseo millonario’ se refiere a una modalidad de secuestro exprés cometida generalmente por bandas, en la que la víctima es retenida, generalmente tras abordar un taxi, y forzada mediante violencia a entregarle a sus captores acceso a sus cuentas bancarias y tarjetas, como ocurrió con Neill Felipe Cubides.

"16 PERSONAS SE ESCONDIERON Y ESCAPARON": Los relatos y el caos que vivió Cartagena durante 18 horas

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El 24 de noviembre de 2026, un grupo de hombres armados intentó robar un vehículo transportador de valores en el almacén Éxito de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia. Al ser detectados, los delincuentes se refugiaron dentro del establecimiento y tomaron como rehenes a cerca de 30 personas, entre trabajadores y clientes. La emergencia se prolongó durante casi 18 horas. Mientras los negociadores del Gaula lograron liberar a diez personas, las autoridades adelantaron conversaciones y prepararon una operación para recuperar el control del lugar. Durante la madrugada del 25 de noviembre, cerca de 30 comandos de la Policía, con apoyo de las Fuerzas Militares, ingresaron al supermercado y rescataron a los 20 rehenes que permanecían retenidos. El operativo dejó un secuestrador muerto y otros dos capturados, según el balance oficial. Todas las personas retenidas fueron rescatadas. En este informe reconstruimos, paso a paso, cómo se desarrolló uno de los episodios de mayor tensión registrados en Cartagena.