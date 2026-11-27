Por: Portal Bogotá

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El Festival Salsa al Parque 2026 se posiciona nuevamente como uno de los eventos musicales más destacados de la agenda cultural de Bogotá. De acuerdo con la información publicada por la página oficial de la ciudad y Canal Capital, esta edición se podrá disfrutar los días sábado 28 y domingo 29 de noviembre, con transmisión gratuita en televisión abierta, plataformas digitales y redes sociales, abriendo la experiencia a quienes no puedan acudir presencialmente al parque Simón Bolívar, emblemático escenario de la capital. El cubrimiento será conducido por Andrés Salazar y Danny Galvis, quienes guiarán al público a través de la música, los relatos y el ambiente único que caracteriza a Salsa al Parque.

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Más allá de la presentación de agrupaciones, el festival es un símbolo de encuentro ciudadano y de afirmación cultural. Es un espacio donde convergen estudiantes, familias y amantes de la salsa, celebrando una identidad musical que, como señalan las fuentes consultadas, une a distintas generaciones y estimula propuestas tanto tradicionales como contemporáneas. En cada edición, se fomenta el diálogo entre la experiencia de referentes históricos y la frescura de nuevos talentos, evidenciando así la vitalidad y adaptación de la salsa a las tendencias actuales.

La programación artística de Salsa al Parque 2026, según los datos de Bogotá.gov.co, destaca la presencia de figuras internacionales que representan la historia y la innovación del género. A la cabeza estará la Orquesta Aragón de Cuba, reconocida universalmente por su legado de más de cien discos y premios como dos Latin Grammy consecutivos en la categoría de mejor álbum tropical tradicional (2020 y 2021). El festival también contará con Alfredo de la Fé, violinista cubano de referencia mundial en la música latina, el panameño Roberto Blades, ícono de la salsa romántica, y la agrupación venezolana Los Satélites, fundada en Maracaibo en 1966 y que alcanzó notoriedad internacional tras su presentación en el Madison Square Garden de Nueva York bajo la dirección de Andy Willy Mendoza Alarcón.

Asimismo, el cartel integra al destacado sonero Herman Olivera, conocido como 'El Sonero del Siglo XXI', quien ha compartido escenario con figuras legendarias de la salsa neoyorquina. A nivel nacional, el sabor colombiano se hará sentir con David Zahan y La Eterna (Medellín), La 33 (Bogotá), así como Manyoma Brothers y Willy García (Cali). El festival también brindará espacio a agrupaciones locales como Cris en la Salsa Band, El Turco Perro, Kabala Ensamble, Kaona Orquesta y The Big Jhony, provenientes de Bogotá, demostrando la riqueza de la movida salsera distrital.

La masiva transmisión de Canal Capital permite que Salsa al Parque trascienda las barreras físicas y llegue a todos los rincones del país, reflejando la pluralidad y vigencia de la salsa no solo como música, sino como una verdadera celebración colectiva en el corazón de Bogotá.

¿Qué artistas internacionales estarán en el Festival Salsa al Parque 2026?

Según información de Bogotá.gov.co y Canal Capital, el Festival Salsa al Parque 2026 contará con una destacada selección de artistas internacionales, entre los que se encuentran la Orquesta Aragón y Alfredo de la Fé de Cuba, Roberto Blades de Panamá, Los Satélites de Venezuela y Herman Olivera de Estados Unidos. Cada uno representa distintas trayectorias y estilos de la salsa, enriqueciendo la programación y ofreciendo una experiencia diversa para los asistentes y televidentes.

¿Cómo se puede ver la transmisión del Festival Salsa al Parque 2026 en Bogotá?

De acuerdo con las fuentes oficiales, la transmisión del Festival Salsa al Parque 2026 estará disponible de manera gratuita en Canal Capital, el canal oficial de Bogotá. Además, podrá verse a través de sus redes sociales y en la plataforma digital www.canalcapital.tv, facilitando el acceso a quienes no puedan asistir al parque Simón Bolívar y permitiendo disfrutar del evento desde cualquier lugar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.