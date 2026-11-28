Por: El Espectador

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La serie ‘Palacio’, de Netflix, ha reavivado un episodio profundamente doloroso en la memoria de Colombia: la toma y retoma del Palacio de Justicia. Según un exministro de Justicia del gobierno de Belisario Betancur, los días 6 y 7 de noviembre estuvieron marcados por la angustia, la incertidumbre y decisiones críticas en la Casa de Nariño. De acuerdo con el relato recogido por El Espectador, el entonces ministro fue notificado de la crisis mientras se encontraba en su despacho. Pese a los escasos detalles disponibles en las primeras horas, intentó sin éxito comunicarse con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, quien, según su secretaria, estaba a salvo aunque se percibían ruidos en el primer piso del edificio.

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Poco después fue convocado a un Consejo de Ministros de urgencia, donde el presidente Betancur solicitó la opinión de su gabinete sobre la respuesta estatal. Muchos miembros aceptaron la propuesta de los altos mandos militares y policiales de permitir el ingreso de las fuerzas armadas al Palacio para retomar el control. El ministro de Justicia se opuso férreamente y advirtió sobre el peligro para la vida de los magistrados y civiles atrapados. No obstante, su posición fue minoritaria y, finalmente, se autorizó la operación militar. En este contexto, pidió que la vida de los rehenes fuera respetada y que los sobrevivientes fueran entregados a la Cruz Roja y judicializados, petición que, según sus palabras, nunca se cumplió.

El relato también destaca la falta de comunicación clara y la desinformación al interior del gobierno. El ministro narró cómo pidió a figuras como Luis Carlos Galán buscar una salida negociada e insistió en la necesidad de tener contacto directo con los magistrados rehenes. Sin embargo, los líderes militares eran quienes realmente tomaban las decisiones sobre el terreno, dejando incluso al presidente y al gabinete en la oscuridad sobre los acontecimientos y la operación en curso. Este aislamiento de la rama ejecutiva, según el entrevistado, fue determinante en el desenlace trágico del episodio.

Otro hecho controversial relatado es la decisión de no transmitir la toma del Palacio por radio ni televisión, que fue tomada por el presidente sin consultar al Consejo de Ministros ni a la entonces ministra de Comunicaciones. Esta falta de información incrementó la angustia de los familiares de las víctimas y del país entero. Igualmente, el exministro subrayó la deuda que persiste en cuanto a la verdad y justicia sobre la tragedia. Las desapariciones, los asesinatos y la fragmentaria información disponible han impedido una claridad total sobre la responsabilidad tanto de la fuerza pública como de la guerrilla del M-19.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué responsabilidades tuvo el Estado en la toma y retoma del Palacio de Justicia?

De acuerdo con los testimonios publicados por El Espectador, el Estado colombiano, a través de sus comandantes militares y policiales, asume una parte fundamental de la responsabilidad por las decisiones tomadas durante la retoma del Palacio. El ministro de Justicia de la época denunció que muchas órdenes del presidente y del Consejo de Ministros no se cumplieron y que los altos mandos actuaron de manera independiente, lo que derivó en la tragedia y dejó profundas deudas de verdad y justicia para las víctimas.

¿Por qué fue polémica la decisión de no transmitir la toma del Palacio de Justicia en medios nacionales?

La decisión de no permitir la transmisión por radio o televisión fue tomada directamente por el presidente Betancur, según los testimonios recogidos por El Espectador, sin consultar al Consejo de Ministros ni a la ministra de Comunicaciones. Esta medida generó controversia, ya que impidió que los familiares de las víctimas y el país estuvieran informados en tiempo real sobre lo que ocurría, aumentando así la incertidumbre y el malestar social durante esos días críticos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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