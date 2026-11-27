Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En un lamentable hecho ocurrido en la variante de Ibagué, una mujer perdió la vida y otras 14 personas resultaron heridas tras el accidente de tránsito que involucró a un bus intermunicipal de la empresa San Vicente. El siniestro se produjo cerca del sector El Totumo, a escasos metros de la entrada a este punto, en horas del mediodía del jueves 26 de noviembre, según confirmaron datos entregados por la Gobernación del Tolima y la Secretaría de Salud departamental.

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De acuerdo con la información brindada por el secretario de Salud del Tolima, Luis Eduardo González, la emergencia requirió la movilización de 11 ambulancias para auxiliar a los pasajeros. “Se reportan 15 traslados, 13 de ellos a la clínica Asotrauma, uno al Federico Lleras y uno a la clínica Avidanti”, precisó González. La mujer que falleció fue trasladada a la clínica Avidanti y perdió la vida al ingresar, como confirmaron las autoridades de salud en sus reportes oficiales.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, aportó detalles adicionales sobre los heridos: entre los lesionados se encuentran 12 adultos y dos menores de edad. Además, una mujer embarazada fue trasladada al hospital Federico Lleras Acosta y, según el reporte recibido, se encuentra fuera de peligro. La mandataria expresó que el gobierno departamental permanece atento a la evolución de los pacientes y a las necesidades de sus familias, lamentando profundamente la muerte de la pasajera involucrada en el accidente.

Sobre las condiciones de las personas lesionadas, González especificó que los equipos médicos diagnosticaron diferentes tipos de traumatismos, algunos de gravedad. Entre estos, destacaron casos de trauma craneoencefálico severo, abdominal, de tórax y múltiples heridas. Estas lesiones requirieron una atención médica inmediata y especializada en las diferentes clínicas a donde fueron remitidos los heridos.

De acuerdo con las versiones preliminares recogidas en el lugar, el bus intermunicipal cubría la ruta Ibagué-Girardot. Al parecer, el conductor intentó evadir a un motociclista, maniobra tras la cual perdió el control y colisionó contra una tractomula que estaba estacionada a un costado de la carretera. El fuerte impacto provocó el volcamiento del bus sobre la vía, dejando a varios ocupantes atrapados en el interior del vehículo. Aunque se reportó que en ese momento llovía en el sector, aún no se ha determinado si las condiciones climáticas influyeron en la colisión. Las circunstancias claras del accidente están bajo investigación de las autoridades de tránsito, que deberán esclarecer lo sucedido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos heridos y fallecidos dejó el accidente en Ibagué según las autoridades?

De acuerdo con los reportes oficiales de la Gobernación y la Secretaría de Salud del Tolima, el accidente en la variante de Ibagué dejó una persona fallecida, identificada como una mujer que fue trasladada a la clínica Avidanti, además de 14 personas heridas, entre quienes se cuentan 12 adultos y 2 menores de edad. También se confirmó que una mujer embarazada resultó lesionada pero está fuera de peligro.

¿Qué tipos de lesiones se presentaron entre los afectados por el accidente del bus en Ibagué?

Según lo detallado por el secretario de Salud del Tolima, Luis Eduardo González, los pasajeros lesionados sufrieron diferentes lesiones, entre las que se incluyen trauma craneoencefálico severo, trauma abdominal, trauma de tórax y múltiples heridas de consideración, por lo que muchos de ellos debieron ser remitidos de manera prioritaria a distintas clínicas para su atención.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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