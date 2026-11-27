La representante a la Cámara por la Alianza Verde, Catherine Juvinao, ofreció disculpas públicas este jueves tras la ola de críticas de organizaciones animalistas y usuarios en redes sociales por haber llamado “burro” a su colega del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, durante el choque verbal del miércoles 25 de noviembre en la plenaria. Sin embargo, lejos de suavizar su postura frente al legislador oficialista, la congresista mezcló el tono autocrítico con la ironía para asegurar que su único error fue haber involucrado a los animales en la comparación.

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El cruce original ocurrió durante el debate de la adición presupuestal para 2026 y la discusión alrededor de la reforma pensional y los recursos para los adultos mayores, cuando Mondragón cuestionó a la mesa directiva y puso en duda la posición de Juvinao. En medio de la tensión en el recinto, la representante le respondió con duros calificativos que terminaron escalando el desorden hasta que el presidente de la corporación, Nicolás Barguil, aplicó el artículo 73 del reglamento y suspendió a Mondragón por el resto de la jornada. “Vea Mondragón, usted no se cansa de hacer el oso. Yo no sé si es que usted es burro o se las da, o le gusta quedar como un burro”, le dijo Juvinao en el Capitolio antes de rematar: “Pero estudie, vago. Dele pena, vaya a estudiar”.

Después de celebrar inicialmente la sanción en su cuenta de X, Juvinao enfrentó el reclamo de colectivos animalistas que rechazaron que los burros fueran usados como descalificación, motivo por el cual salió a pronunciarse en el programa 6AM W, de Caracol Radio, y en un video difundido en sus plataformas digitales. “Claramente fue una equivocación de mi parte, pido perdón a las organizaciones y a los burritos (…). Creo que de este episodio desafortunado, ayer no lo logré y me equivoqué”, reconoció en la entrevista radial, y luego amplió su mensaje en redes: “Yo le pido perdón a las organizaciones animalistas que me están azotando desde ayer diciéndome que a mí cómo se me ocurre comparar a Mondragón con los burritos. Yo le pido perdón a los burritos”.

Pese a comprometerse a que no le volverá a ocurrir una expresión similar, la parlamentaria dejó claro que no se retracta de sus cuestionamientos contra el representante vallecaucano y advirtió que responderá ante futuros ataques en el Legislativo. “Podemos hablar de las deficiencias cognitivas y limitaciones intelectuales de Mondragón sin ofender a los animales”, sostuvo Juvinao al subrayar que “de aquí en adelante al que me ofenda se va a llevar su respuesta”, mientras Mondragón guarda silencio tanto sobre su suspensión como frente a las irónicas disculpas de su colega.

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