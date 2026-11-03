La discusión de la Ley de Sometimiento en el Congreso terminó salpicada por un fuerte enfrentamiento entre las representantes María Fernanda Carrascal y Catherine Juvinao. Las congresistas intercambiaron señalamientos en X, donde utilizaron expresiones como “show barato”, “politiquera” y “puestera”.

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(Vea también: Congreso avanza contrarreloj en trámite de ley de sometimiento impulsada por el gobierno De la Espriella antes de vencer la Ley de Orden Público)

El cruce comenzó cuando Carrascal cuestionó a Juvinao por participar en la votación de la iniciativa, al considerar que respaldaba beneficios judiciales para narcotraficantes, lavadores de activos y reclutadores de menores. La congresista de la Alianza Verde respondió con una extensa publicación en la que cuestionó la gestión del gobierno de Gustavo Petro y defendió su participación en el debate legislativo.

Catherine Juvinao y María Fernanda Carrascal se enfrentaron por la Ley de Sometimiento

La controversia comenzó con un mensaje de María Fernanda Carrascal, representante del Pacto Histórico, quien cuestionó la postura de Juvinao frente al proyecto que busca establecer las condiciones para el sometimiento a la justicia de integrantes de estructuras criminales.

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“¿Nos sorprende? Catherine Juvinao haciéndole quórum y votando positivo la Ley de Sometimiento para beneficiar con rebajas de penas a lavadores, narcotraficantes y reclutadores de niños, niñas y adolescentes. A esta hora, la única de su partido. Con los votos del Pacto Histórico no cuenten”, escribió Carrascal.

La representante de la Alianza Verde no tardó en contestar. En su respuesta, defendió su participación en el Congreso y aseguró que había conseguido que le aprobaran una proposición para eliminar beneficios contemplados para testaferros.

¿Nos sorprende? @CathyJuvinao haciéndole quorum y votando positivo la Ley de Sometimiento para beneficiar con rebajas de penas a lavadores, narcotraficantes y reclutadores de niños, niñas y adolescentes. A esta hora la única de su partido. Con los votos del @PactoCol no cuenten. — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) November 3, 2026

“María Fernanda, aquí estamos los verdes votando y legislando, como es nuestro deber. Y aquí estás tú también votando, jaja. Bájale tres rayas al ‘show’. Y para que te enteres, me avalaron una proposición que elimina los beneficios que había para testaferros, porque yo vengo al Congreso a trabajar, a buscar acuerdos y a mejorar los proyectos, no a hacer un ‘show’ barato en redes cada 5 minutos”, escribió Juvinao.

“Politiquera, puestera”: Juvinao le sacó en cara varios cuestionamientos a Petro

La discusión subió de tono cuando Juvinao cuestionó a Carrascal por su postura frente a las políticas del anterior Gobierno y le preguntó por distintos episodios relacionados con la denominada paz total.

La congresista mencionó los beneficios concedidos a integrantes de estructuras armadas, la situación de seguridad en el Catatumbo, los señalamientos de infiltración de entidades estatales por parte de las disidencias de las Farc y los asesinatos de líderes sociales.

También cuestionó los nombramientos de gestores de paz y las denuncias sobre presuntas violencias basadas en género en el entorno presidencial. Todos estos asuntos fueron presentados por Juvinao como reproches a la posición política de Carrascal frente a la administración de Gustavo Petro.

Sin embargo, la representante de la Alianza Verde fue más allá y lanzó señalamientos personales contra su contradictora.

“Ah, verdad que a ti solo te interesaba que Benedetti te llenara puestos en el Ministerio del Interior, con los cuales, hay que decir, no diste medio resultado. Politiquera, puestera”, escribió Juvinao.

La congresista también comparó el proyecto que actualmente se discute con las iniciativas de sometimiento presentadas durante el Gobierno Petro en 2023 y 2025. Según sostuvo, aquellas propuestas contemplaban beneficios mayores para integrantes de organizaciones criminales y permitían conservar hasta el 12 % de sus bienes.

Juvinao defendió que la iniciativa actual puede modificarse durante su discusión y aseguró que su intención es contribuir a mejorarla, no bloquearla.

“Yo soy congresista para trabajar por el país, María Fernanda, no para sabotear porque sí: estudio las iniciativas, cuestiono, evalúo y propongo. Porque para eso me pagan los ciudadanos que me pusieron aquí. Soy una mujer independiente y tengo la libertad de fijar criterio, algo que en la secta a la que tú perteneces está prohibido. Lo siento”, agregó.

María Fernanda, ¿aquí estamos los verdes votando y legislando, como es nuestro deber. Y aquí estás tú también votando, jaja. Bájale tres rayas al show. Y para que te enteres, me avalaron una proposición que elimina los beneficios que había para testaferros, porque yo vengo al Congreso trabajar, a buscar acuerdos y a mejorar los proyectos, no a hacer un show barato en redes cada 5 minutos. Sin embargo, me llama la atención tu súbita indignación con este proyecto. ¿Dónde estabas cuando tu gobierno le dio beneficios a Calarcá, a Mordisco, al Clan del Golfo y al ELN a cambio de que reclutaran niñas y asesinaran firmante de paz? ¿Dónde estabas cuando Petro elevó a gestor de paz al peor narcoparamilitar depredador de mujeres, Hernán Giraldo, y a Mancuso? ¿Dónde estabas en enero de 2025, cuando la Paz Total provocó el desplazamiento de más de 40.000 personas en una semana en el Catatumbo? ¿Dónde estabas cuando se descubrió que el criminal de lesa humanidad, Calarcá, infiltró el ejército, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Unidad Nacional de Protección con la anuencia de tu gobierno? ¿Dónde estabas para reclamar por los 600 líderes sociales asesinados en estos 4 años? ¿Dónde estabas para defender a las mujeres de las violencias basadas en género disparadas, y a todas las que tenían presuntamente contratadas a cambio de favores sexuales en presidencia? Ah, verdad que a ti solo te interesaba que Benedetti te llenara puestos en el Ministerio del Interior, con los cuales, hay que decir, no diste medio resultado. Politiquera, puestera. Pero además, ¿dónde estabas cuando tu jefe Petro presentó DOS proyectos de Sometimiento, en 2023 y en 2025, en los que no solo daban muchos más beneficios que el proyecto que se debate hoy, sino que además ustedes proponían que grupos armados ilegales, narcos y testaferros conservarán hasta el 12% de sus bienes? Eso sí era blanqueo de frente. Estabas muda, aunque quizás ni te enteraste porque tú no lees los proyectos de tu propia bancada. Por último, y para que te quede claro, a mí sí me interesa, y mucho, que se apruebe esta ley de sometimiento. Es necesaria para el país para justamente para darle una salida a los criminales que no sea bala y más bala. Algo que tú deberías apoyar si dices promover la paz, pero evidentemente la coherencia y la lógica no son lo tuyo. ¿Este proyecto es perfectible? Sí, y acá estamos dando la discusión y radicando muchas propuestas para mejorarlo. Yo soy congresista para trabajar por el país, María Fernanda, no para sabotear porque sí: estudio las iniciativas, cuestiono, evalúo y propongo. Porque para eso me pagan los ciudadanos que me pusieron aquí. Soy una mujer independiente y tengo la libertad de fijar criterio, algo que en la secta a la que tú perteneces está prohibido. Lo siento. — Cathy Juvinao🌻💚 (@CathyJuvinao) November 3, 2026

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