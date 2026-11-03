Andrés Felipe Caballero, abogado que renunció a representar a Deicy Jiménez en medio de las acusaciones contra Gustavo Petro, publicó dos mensajes en los que explicó su salida del caso y respondió directamente al expresidente. El jurista aseguró que tomó la decisión por motivos de seguridad personal, pero insistió en que seguirá respaldando a la mujer y sus señalamientos.

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En uno de sus pronunciamientos, Caballero afirmó que su prioridad es que Jiménez y otras mujeres puedan declarar ante las autoridades y entregar elementos de prueba. También manifestó que está convencido de la versión de su antigua representada.

Sobre mi renuncia a la representación de Deicy Jiménez: Me aparto por motivos de seguridad personal. Las amenazas no me asustan, pero soy un convencido de que la atención en lo prioritario no debe perderse: lo más importante aquí es garantizar que Deicy y otras mujeres puedan declarar y aportar otros elementos de prueba. Hoy estoy aun más convencido de que Deicy cuenta la verdad y estoy seguro de que la justicia actuará rápidamente contra Petro y sus secuaces. La acción penal está en manos de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía. Mi renuncia no afecta en absoluto los procesos en curso, y menos si hay un proceso donde rige la permanencia de la prueba (la declaración que ya rindió). Lo que se les viene es grande y confío en las autoridades. Leo a gente muy feliz con mi renuncia. Lamento informarles que me seguirán viendo muy seguido. No hay forma de que me callen. Y recuerden que la verdad es como un león: la sueltas y se defiende sola. Con patriotismo, Pipe Caballero. — Pipe Caballero (@PipeCab) November 3, 2026

Sin embargo, el abogado también le dedicó un mensaje al exmandatario, en el que rechazó sus cuestionamientos y defendió la información que ha divulgado sobre el proceso.

“Petro, conmigo te equivocas. Sé lo que significa respetar la ley y la orden de los jueces. Tú de eso no sabes”, expresó.

Caballero explicó que los detalles generales que mencionó sobre la diligencia y el caso ya habían sido expuestos por Jiménez en medios de comunicación. Además, se refirió a la entrega de un celular que, según indicó, contendría elementos de prueba.

El jurista sostuvo que ese procedimiento se coordinó por fuera de la diligencia judicial y que se llevará a cabo más adelante, por lo que, a su juicio, no existe una reserva sobre un hecho que todavía no ha ocurrido.

En el mismo mensaje, negó tener conocimiento de las solicitudes que habría presentado el abogado Alejandro Carranza y aseguró que su renuncia responde a razones de seguridad. “Renuncio porque tú y tu gente son capaces de todo y la atención no debe ponerse sobre mí sino sobre tus víctimas: las mujeres y el país”, escribió.

Petro, conmigo te equivocas. Sé lo que significa respetar la ley y la orden de los jueces. Tú de eso no sabes. Conté aspectos generales de la diligencia y del caso, lo cual ya había sido expuesto por la declarante en medios abiertos. También conté que va a entregar su celular con elementos de prueba, lo cual se coordinó por fuera de la diligencia y se hará en el futuro así que no hay reserva sobre lo que no ha ocurrido. Pero eso debe tenerse bastante asustado. Sabes bien lo que hiciste, aunque seguro de algunos detalles ni te acuerdas, ya sabes por qué. No sé en qué estado estás hoy pero tu “suspicacia” te la estás sacando del sombrero, por decir lo menos, ya que no tengo ni idea de las solicitudes de Carranza. Renuncio porque tú y tu gente son capaces de todo y la atención no debe ponerse sobre mí sino sobre tus víctimas: las mujeres y el país. Ya nos veremos. — Pipe Caballero (@PipeCab) November 3, 2026

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Abogado aseguró que su renuncia no afecta el proceso

En su primer pronunciamiento, Caballero había explicado que se apartaba de la representación legal por motivos de seguridad personal. Aunque afirmó que las amenazas no lo intimidan, consideró que la atención pública debía concentrarse en garantizar que Jiménez y otras mujeres puedan declarar y aportar pruebas.

También señaló que su salida no afecta las actuaciones judiciales en curso, pues la acción penal está en manos de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación. En particular, mencionó la declaración que Jiménez ya rindió ante la Corte y el principio de permanencia de la prueba.

La renuncia se conoció este martes 3 de noviembre, pocas horas antes de que Jiménez compareciera ante la Fiscalía para ampliar sus señalamientos contra Petro. Por ese cambio en su representación legal, la diligencia prevista para esa tarde quedó aplazada.

Las acusaciones de Deicy Jiménez contra Petro

Jiménez llegó al centro de la controversia después de contar en una entrevista con la revista Semana que, según su versión, durante el gobierno de Petro se habrían solicitado favores íntimos a mujeres a cambio de contratos con el Estado.

La mujer también aseguró que tiene fotografías, videos y conversaciones que respaldarían sus afirmaciones. Entre los elementos que anunció que entregaría a las autoridades está su teléfono celular.

Por ahora, la Fiscalía deberá reprogramar la diligencia pendiente y avanzar en la revisión de los elementos que se aporten. Los señalamientos contra el expresidente continúan bajo investigación y corresponde a las autoridades establecer si existieron irregularidades y eventuales responsabilidades.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.