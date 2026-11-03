Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La muerte de dos menores, que conmocionó a Colombia en abril de 2025, continúa teniendo fuertes repercusiones en los tribunales tanto locales como internacionales. De acuerdo con un reporte especial del periodista Florencio Sánchez para El Nuevo Día, desde Londres, Reino Unido, las autoridades británicas siguen analizando la solicitud de extradición de Zulma Guzmán Castro, empresaria implicada en el trágico caso de las frambuesas con chocolate presuntamente contaminadas con talio. Guzmán Castro permanece detenida en territorio británico mientras la Corte de Westminster estudia su entrega a las autoridades colombianas, escenario que ha provocado tensas audiencias y fuertes estrategias por parte de la defensa.

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En este proceso, los abogados de Guzmán han puesto sobre la mesa el debate acerca de las garantías procesales y los derechos humanos, haciendo especial énfasis en las dudas respecto a las condiciones de reclusión en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. De acuerdo con lo narrado por El Nuevo Día, la defensa de Guzmán argumenta que en dicho centro penitenciario no estarían aseguradas ni su seguridad ni el respeto a sus derechos fundamentales.

Sin embargo, la Fiscalía colombiana ha seguido adelante en su intento de judicializar a Guzmán. El 3 de noviembre se llevó a cabo una audiencia clave en Londres, según reportó Caracol Radio, en la que fueron presentadas nuevas pruebas. Entre los documentos aportados se incluyó un correo electrónico que mostraría búsquedas sobre el uso del talio, la misma sustancia tóxica hallada en las frambuesas que desencadenaron el caso. Aunque la defensa pidió aplazar el proceso a la espera de considerar esta nueva evidencia, el magistrado decidió mantener el calendario judicial.

La situación legal de Guzmán Castro se complica debido a la programación superpuesta con la audiencia de imputación en Colombia, agendada por la Fiscalía General de la Nación para el 9 de noviembre de 2026. En este escenario, la empresaria enfrentará cargos de homicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa, por los hechos que terminaron con la muerte de dos niñas de 13 y 14 años y la intoxicación de otros dos adolescentes. Si bien la extradición aún no tiene fechas definitivas y podría retrasarse hasta abril o mayo de 2027, su futuro está en manos de la corte británica. Por el momento, Guzmán Castro no ha sido condenada y tendrá que defenderse de las acusaciones ante la justicia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Zulma Guzmán Castro enfrenta procesos judiciales por las frambuesas contaminadas en Colombia?

Zulma Guzmán Castro es investigada en Colombia debido a que las autoridades la señalan como presunta responsable de la fabricación o distribución de frambuesas cubiertas de chocolate contaminadas con talio, suceso que dejó dos menores fallecidas en abril de 2025 y dos adolescentes intoxicados, de acuerdo con El Nuevo Día y Caracol Radio.

¿Qué es el talio y por qué su presencia en alimentos es peligrosa?

El talio es una sustancia tóxica cuya presencia en alimentos puede causar graves consecuencias para la salud, como intoxicaciones severas o la muerte, como ocurrió en el caso investigado por las autoridades colombianas tras la ingesta de frambuesas cubiertas con esta sustancia, según los reportes citados.

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