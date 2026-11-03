Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La controversia alrededor del caso de Deicy Jiménez dio un giro este martes 3 de noviembre, cuando Andrés Felipe Caballero, abogado de la denunciante, decidió renunciar a su defensa. Caballero argumentó motivos de seguridad personal para dejar el proceso, aunque la información disponible no especifica cuáles fueron las circunstancias concretas que lo llevaron a tomar esta decisión. Debido a ello, la diligencia de declaración que Jiménez tenía prevista ante la Fiscalía General de la Nación fue suspendida, dejando en suspenso una de las comparecencias clave en este proceso.

Sigue a PULZO en Discover

Con la renuncia del defensor, la Fiscalía quedó a la espera de que Jiménez designe un nuevo abogado que la represente, para poder agendar nuevamente la toma de su testimonio. Según la información suministrada, la diligencia estaba agendada para las 2:30 de la tarde, pero no pudo adelantarse por la inesperada salida del jurista. Este episodio vuelve a poner en el centro del debate nacional la complejidad y los riesgos que rodean este caso, que se ha destacado por la gravedad de las acusaciones y la relevancia mediática que ha alcanzado.

La denuncia de Jiménez acaparó la atención luego de que ella asegurara que existía una estructura conformada por mujeres que habrían sido vinculadas mediante contratos estatales, supuestamente a cambio de favores sexuales, compañía y silencio, durante el Gobierno de Gustavo Petro. Según su versión, la red podría estar compuesta por entre 30 y 40 mujeres, mientras que reportes periodísticos han hablado incluso de 48 posibles víctimas. Es importante subrayar, de acuerdo con la información presentada, que estas declaraciones están en etapa de investigación y no se consideran hechos judicialmente verificados.

Jiménez manifestó también que cuenta con pruebas materiales, entre las que mencionó videos y fotografías que, según ella, respaldarían sus afirmaciones y que estaría dispuesta a hacer entrega de estos elementos a las autoridades competentes. Dentro de sus señalamientos públicos, dijo haber conocido a Gustavo Petro en 2019 y mencionó que, supuestamente, recibió solicitudes relacionadas con la adquisición de cocaína. Todas esas aseveraciones continúan bajo verificación judicial.

La Corte Suprema de Justicia ya había escuchado a Jiménez en el marco de investigaciones que involucran su denuncia, referidas a hechos ocurridos cuando Petro ocupaba una curul en el Senado. Por ahora, el proceso se mantiene a la expectativa de una nueva fecha para la declaración de la denunciante, a la espera de que consiga representación legal, mientras diversos puntos aún carecen de esclarecimiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué renunció el abogado Andrés Felipe Caballero en el caso de Deicy Jiménez?

Según la información conocida, la renuncia de Andrés Felipe Caballero se debió a razones de seguridad personal. Sin embargo, no hay detalles o declaraciones adicionales en el material consultado que aclaren a qué tipo de amenazas o riesgos específicos se enfrentaba el abogado, por lo que las circunstancias exactas permanecen sin esclarecer.

¿Qué pruebas asegura tener Deicy Jiménez para respaldar su denuncia?

La denunciante afirmó contar con videos, fotografías y otros elementos que, según ella, respaldarían su versión de los hechos. Deicy Jiménez expresó su disposición a entregar este material a la Fiscalía General de la Nación; sin embargo, corresponde a las autoridades verificar la autenticidad y relevancia de dichas pruebas como parte de la investigación en curso.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.