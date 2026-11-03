Por: El Espectador

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Óscar Iván Muñoz Giraldo, quien ejerció como encargado de negocios de Colombia en Nicaragua, es uno de los funcionarios señalados por presuntamente haber colaborado con Carlos Ramón González, actual prófugo de la justicia debido a su implicación en el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). De acuerdo con El Espectador, la desvinculación de Muñoz Giraldo de la Cancillería se concretó únicamente tras la llegada del presidente Abelardo de la Espriella al poder, pese a que la orden de terminar su contrato había sido impartida meses antes por el presidente Gustavo Petro. La decisión, sin embargo, se aplicó sólo algunos días después de que el nuevo mandatario asumiera.

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Muñoz Giraldo llegó a la delegación diplomática en Managua en 2022, tras la salida del exembajador León Fredy Muñoz, quien había estado vinculado al partido Alianza Verde. Como jefe temporal de la embajada, su gestión se vio envuelta en controversias por el supuesto respaldo a González mediante el envío de comunicaciones a las autoridades nicaragüenses. A González se le acusa formalmente de los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos, según la investigación en su contra por el caso Ungrd.

Documentos citados por El Espectador puntualizan que la fecha formal de desvinculación de Muñoz Giraldo sería el 30 de septiembre de 2026, a pesar de la instrucción temprana de salida. El gobierno Petro recibió críticas por haber trasladado a Muñoz Giraldo a la embajada de Guyana en medio del escándalo desatado por las misivas enviadas al régimen de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Estas cartas, de acuerdo con la Cancillería, no contaron con la autorización de Laura Sarabia, quien lideraba el Palacio de San Carlos en ese momento.

En declaraciones dadas a Caracol Radio el 20 de mayo, el presidente Petro aseguró: “Nosotros lo echamos. Si me dicen que está reubicado, hoy mismo se va”. No obstante, fuentes oficiales aclararon que, al no tratarse de un empleado de libre nombramiento y remoción, los procedimientos legales exigían esperar a que un funcionario de carrera pudiera asumir el cargo. Asimismo, en periodo de ley de garantías, se evitó proceder abruptamente para impedir un “daño antijurídico”, buscando cumplir con los requisitos legales correspondientes.

La vinculación de Muñoz Giraldo al proceso disciplinario del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) se hizo notoria desde diciembre de 2025, cuando la Cancillería comunicó que investigaba a varios funcionarios por una fiesta en la embajada donde estuvo presente González. En esa coyuntura, el Ministerio informó que Muñoz Giraldo había sido reubicado mientras recababa pruebas. Fuentes de El Espectador aseguran que Muñoz Giraldo permaneció en Georgetown, Guyana, hasta fechas recientes, aunque el funcionario no ha hecho declaraciones públicas. La Cancillería, por su parte, reiteró el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué tomó tiempo la desvinculación de Óscar Iván Muñoz Giraldo de la Cancillería?

La salida de Óscar Iván Muñoz Giraldo se demoró debido a que su cargo no era de libre nombramiento y remoción, lo que obligó al Ministerio de Exteriores a esperar al ascenso de un funcionario de carrera para reemplazarlo. Además, al encontrarse en periodo de ley de garantías, las autoridades buscaron prevenir un “daño antijurídico” y ceñirse a todos los requisitos legales al momento de concretar la desvinculación, según lo informado por El Espectador.

¿Cuál es la relación de Óscar Iván Muñoz Giraldo con el caso de Carlos Ramón González en la Ungrd?

Muñoz Giraldo es señalado de haber ayudado presuntamente a Carlos Ramón González, prófugo de la justicia, a gestionar su visa en Nicaragua mientras ejercía como encargado de negocios en Managua. González está acusado por cohecho, peculado y lavado de activos en el caso del desfalco a la Ungrd y fue vinculado a una fiesta en la embajada colombiana, lo que llevó a la apertura de investigaciones por parte de la Cancillería, según reporta El Espectador.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.