La ley de sometimiento avanzó en el Congreso, pero todavía tiene una carrera contra el reloj para convertirse en realidad. El Senado le dio luz verde este martes 3 de noviembre, con 57 votos a favor y 24 en contra, mientras la Cámara de Representantes continúa con la discusión del articulado.

Sigue a PULZO en Discover

La aprobación en la cámara alta representa un paso clave para una iniciativa que busca establecer las condiciones bajo las cuales las organizaciones armadas ilegales podrían abandonar sus actividades criminales y acogerse a la justicia a cambio de beneficios judiciales. El proyecto también plantea desmontar la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, defendió la propuesta y señaló que el país necesita instrumentos para enfrentar a las estructuras criminales. “Colombia necesita herramientas jurídicas eficaces para combatir y desmantelar las estructuras criminales, garantizar que quienes delinquen respondan ante la justicia, proteger a las víctimas y recuperar la seguridad de millones de familias”, afirmó.

Por su parte, el senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático y coordinador ponente, sostuvo que la iniciativa busca proteger las instituciones y recuperar la seguridad. “Más que un sometimiento a la ley, es un acogimiento a la Constitución”, expresó durante la discusión.

Lee También

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.