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La Corte Constitucional tomó una decisión clave en el ámbito de la protección animal en Colombia al eliminar la vejez extrema como argumento legal para sacrificar animales en el país. Según la Sentencia C-336 de 2026, aprobada de forma unánime por la Sala Plena, ya no será permitido ejecutar sacrificios con base exclusivamente en la edad avanzada de los animales. Esto quedó expresado en la declaración de inexequibilidad del literal c) del artículo 17 de la Ley 84 de 1989, parte central del Estatuto Nacional de Protección de los Animales, que hasta ahora permitía el sacrificio de animales no destinados al consumo humano, argumentando la vejez extrema.

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De acuerdo con esta decisión, expresada en la sentencia citada, el tribunal subrayó que la edad avanzada de un animal no constituye, por sí sola, una razón válida para acabar con su vida. Además, destacó que la expresión “vejez extrema” carecía de parámetros claros, objetivos y científicos, lo que dificultaba su aplicación de manera responsable y ética.

Este fallo es resultado de una demanda iniciada el 13 de febrero de 2026 por Jhaslen Ricardo Ramírez Lemus y Leydy Cristina Escobar Márquez, quienes cuestionaron el hecho de que se permitiera sacrificar animales simplemente por su edad sin exigir una evaluación exhaustiva de su estado de salud. Según lo debatido por la Corte, el envejecimiento no necesariamente va acompañado de sufrimientos intensos o enfermedades graves e incurables. Por el contrario, la edad implica obligaciones adicionales de asistencia, cuidado y protección para los animales.

De esta manera, la decisión de la Corte no prohíbe la eutanasia de manera absoluta. La Ley 84 de 1989 aún contempla otras causales, como sufrimiento intenso por lesiones graves, enfermedades graves e incurables u otras condiciones físicas irreversibles. Estas razones son distintas, pues requieren que el animal realmente atraviese circunstancias extremas que no puedan ser tratadas o superadas.

La eliminación de la vejez extrema como motivo legal para el sacrificio refuerza la protección de los animales y, en especial, subraya la importancia de valorar su vulnerabilidad en etapas avanzadas de la vida. De este modo, la justicia colombiana llama a reemplazar la actuación basada solo en la edad por una visión más humana y ética, centrada en el bienestar y la atención responsable.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Corte Constitucional eliminó la vejez extrema como causa para sacrificar animales en Colombia?

La Corte eliminó la vejez extrema como justificativo para sacrificar animales debido a que no existían criterios científicos ni objetivos para determinar cuándo aplicaba el término “vejez extrema”. Además, concluyó que la edad avanzada no necesariamente implica enfermedad grave ni sufrimiento intenso, por lo tanto, no es suficiente para autorizar el sacrificio, según se desprende de la Sentencia C-336 de 2026 y lo argumentado en la demanda.

¿La eutanasia sigue estando permitida para animales en Colombia según la Ley 84 de 1989?

Sí, la eutanasia veterinaria permanece permitida cuando existen motivos como enfermedades graves, incurables, sufrimientos intensos o condiciones físicas irreversibles, según lo establece la Ley 84 de 1989. La reciente decisión elimina únicamente la vejez extrema como causa autónoma, pero no excluye otros casos que garanticen la protección ética y el bienestar de los animales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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