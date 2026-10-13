Por: El Espectador

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La Pista, considerado el asentamiento migratorio más grande de América Latina y ubicado en Maicao, La Guajira, se ha convertido en el centro de atención del Estado colombiano tras la orden de la Corte Constitucional. De acuerdo con El Espectador, solo fue necesaria una directriz del alto tribunal para que las autoridades nacionales comenzaran la tarea de identificar y registrar a niñas, niños y adolescentes que viven en esa zona. Este esfuerzo busca establecer cuántos menores de edad deben ser atendidos por las instituciones públicas, mandato impartido a través de un auto de la Corte Constitucional emitido el 23 de septiembre. Esta iniciativa responde a un fallo de 2017, año en que la Corte determinó el estado de cosas inconstitucional en La Guajira.

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La Registraduría Nacional, encabezada por Hernán Penagos, emprendió jornadas de registro en La Pista, permitiendo así el seguimiento de la orden judicial y propiciando la creación de nuevas sedes en otros puntos críticos del departamento, como Nazareth (Uribia). Según datos presentados en una sesión técnica en Riohacha –en la que participaron la Procuraduría, Contraloría y autoridades regionales y nacionales–, el propósito fundamental es garantizar el acceso a derechos fundamentales de la población infantil migrante, como salud y educación, derechos que solo se pueden ejercer plenamente con los debidos documentos de identificación.

Penagos sostuvo que la identificación es el punto de partida para el acceso a los derechos fundamentales y agregó que Colombia debe garantizar que toda la ciudadanía cuente con un registro civil, una tarjeta de identidad y una cédula de ciudadanía, premisa para el ejercicio de otros derechos. En ese sentido, la Registraduría indicó que se han realizado más de 7.000 registros en Nazareth y cerca de 38.000 personas han sido atendidas en jornadas que han abarcado la Alta Guajira durante los últimos tres años. La jornada más reciente se prolongó hasta el 15 de octubre y fue motivada por hallazgos de una comisión de la Corte Constitucional que evidenciaron que, incluso después de nueve años de haberse declarado el estado de cosas inconstitucional, persisten graves problemas de acceso al agua, alimentación y servicios básicos.

Pese a los avances en identificación, Hernán Penagos destacó que los esfuerzos no son suficientes si no van acompañados de una atención integral por parte del Estado, que incluya salud, vivienda, agua potable y saneamiento. El desafío es transformar el proceso de documentación en una verdadera restitución de derechos para las más de 7.000 personas que habitan en La Pista y muchos más en el norte de La Guajira, logrando que la respuesta estatal vaya más allá del simple registro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante la identificación de menores en asentamientos como La Pista en La Guajira?

La identificación de menores en La Pista es crucial porque les permite acceder a derechos fundamentales como salud y educación. La Corte Constitucional y la Registraduría Nacional, según lo reportado por El Espectador, consideran que contar con documentos oficiales es un requisito indispensable para que los niños, niñas y adolescentes sean sujetos de especial protección y puedan recibir atención integral por parte del Estado.

¿Cuáles son los principales retos para garantizar los derechos fundamentales en La Guajira, según la Corte Constitucional?

De acuerdo con la información presentada, los principales retos incluyen la falta de certezas sobre el número de menores que requieren atención, la persistencia de problemas como el acceso al agua, alimentación y servicios de salud, y la necesidad de una atención estatal integral más allá del registro de identidad. Estas dificultades fueron reiteradas tras los hallazgos de la Corte Constitucional en su visita a varios municipios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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