Por: El Espectador

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Cuarenta y un años y seis meses han transcurrido desde el asesinato del magistrado Álvaro Medina Ochoa, hecho perpetrado el 8 de abril de 1985 por sicarios del cartel de Medellín, la organización liderada por Pablo Escobar Gaviria. De acuerdo con lo reportado por El Espectador, recién ahora la familia de Medina Ochoa ha recibido un primer acto de justicia: la decisión de la Fiscalía de declarar su crimen como de lesa humanidad. Esta clasificación implica que la investigación no prescribirá y podrá reabrirse en cualquier momento, lo que constituye un acto reparador para sus allegados y evita que la impunidad consuma la memoria del magistrado.

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Ricardo Medina Giraldo, hijo del magistrado, relató a El Espectador el largo y doloroso camino que debió recorrer durante 14 años para solicitar de manera insistente que la Fiscalía desarchivara el caso de su padre y no cayera en el olvido, como tantos otros crímenes contra funcionarios judiciales que enfrentaron la violencia de los carteles de drogas entre las décadas de los ochenta y los noventa. La historia personal de Ricardo está marcada por la ausencia y los recuerdos fugaces: solo pudo disfrutar de su padre durante ocho años antes de su asesinato, mientras que su hermano menor únicamente compartió dos años. Ricardo destaca los mejores recuerdos y el ejemplo que su padre dejó en la familia.

En el ámbito profesional y judicial, Álvaro Medina Ochoa desarrolló su carrera inicialmente como juez en Barrancabermeja, municipio al que llegó luego de su nacimiento y crecimiento en Medellín. De acuerdo con la información entregada a El Espectador, Medina Ochoa estudió derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana entre los años 1960 y 1965. Posteriormente, ejerció como juez en Envigado durante alrededor de tres años, antes de retornar a Medellín para ser juez y, más tarde, ser nombrado magistrado en el Tribunal Superior de Medellín. En esa época, Medina Ochoa fue reconocido como uno de los magistrados más jóvenes del tribunal y se destacó por el compromiso con su labor judicial y su empeño en hacer cumplir la ley.

La clasificación del asesinato como crimen de lesa humanidad representa para la familia de Medina Ochoa un hito en la búsqueda de justicia y memoria. Además, subraya el enorme reto de proteger y reivindicar a quienes, como él, enfrentaron la criminalidad de los carteles narcotraficantes, contribuyendo a que estos hechos no sean sepultados por la impunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el crimen de Álvaro Medina Ochoa fue declarado de lesa humanidad?

De acuerdo con la información recopilada por El Espectador, el asesinato del magistrado Álvaro Medina Ochoa fue clasificado como crimen de lesa humanidad por la Fiscalía. Esta declaración implica que, debido a la gravedad y contexto del hecho, asociado a la violencia de los carteles de drogas contra funcionarios judiciales en los años ochenta, el proceso judicial no prescribe y debe investigarse hasta esclarecer los responsables, garantizando así la memoria y la justicia para la víctima y su familia.

¿Cuál fue la trayectoria judicial de Álvaro Medina Ochoa antes de su asesinato?

Según el testimonio de su hijo recopilado por El Espectador, Álvaro Medina Ochoa inició su carrera como juez en Barrancabermeja, luego desempeñó ese cargo en Envigado durante cerca de tres años y, finalmente, en Medellín. Fue reconocido por llegar a ser uno de los magistrados más jóvenes del Tribunal Superior de Medellín, destacándose siempre por su alto compromiso con la justicia y su integridad profesional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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