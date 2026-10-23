Por: El Espectador

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El padre Harold Castilla Devoz, actual rector general de la Uniminuto, fue elegido como nuevo presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) por decisión del Consejo Directivo de la organización. Este nombramiento marca un hito, ya que es la primera vez que una institución universitaria asume la presidencia de la ASCUN, según se señala en la información proporcionada.

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Castilla Devoz, oriundo de Turbaná, Bolívar, es sacerdote eudista y ejerce como licenciado en Filosofía, teólogo y doctor en Educación de Nova por la Southeasten University de Estados Unidos. Desde 2017, está al frente de la Rectoría General de Uniminuto, y bajo su gestión, de acuerdo con la asociación, la universidad ha alcanzado más de 110.000 estudiantes, presencia en 32 departamentos del país y ha extendido su modelo educativo hasta Costa de Marfil, en África. Entre 2024 y este año, también ejerció como vicepresidente de ASCUN, lo que evidencia su cercanía y experiencia previa con el gremio.

La llegada de Castilla a la presidencia, que ejercerá para el periodo 2026–2028, ocurre en un contexto crucial para el diálogo entre las universidades y el Gobierno Nacional. El representante expresó que su nombramiento representa "una gran responsabilidad frente a los desafíos que tenemos en la educación superior en el país", y subrayó que lo asumiría como un servicio pluralista en favor de Colombia.

De acuerdo con la visión de ASCUN a 2027, Castilla tendrá la tarea de proteger la autonomía universitaria, garantizar la libertad de cátedra e investigación y reforzar el modelo mixto de educación superior (público-privado). Otro desafío será la incidencia directa en la formulación de políticas públicas para el sector.

Entre las prioridades que le señala la asociación están asegurar la sostenibilidad financiera de las instituciones, mantener la calidad y pertinencia de la formación académica, liderar la transformación digital y fomentar el uso ético de la inteligencia artificial. Asimismo, buscará articular el trabajo entre universidades, Estado, territorios y empresas, además de promover la investigación con impacto en regiones.

En palabras de Castilla, se buscará "una agenda común donde todos quepamos", destacando el peso de la revolución digital y la inteligencia artificial, pero sin dejar de lado la "dimensión humanista" como base de la educación y la cultura.

Para el periodo 2026–2028, el Consejo Directivo de ASCUN quedó conformado por Luis Fernando Polania Obando como vicepresidente y rectores de reconocidas universidades como miembros principales y suplentes, lo que refleja la diversidad y representatividad en el liderazgo de la organización.

¿Cuál es el principal reto de Harold Castilla Devoz al asumir la presidencia de ASCUN?

El principal reto de Harold Castilla Devoz al asumir la presidencia de ASCUN será liderar el fortalecimiento de la autonomía universitaria y de la libertad de cátedra e investigación, así como promover el modelo de educación superior mixto y garantizar la sostenibilidad financiera de las instituciones, según comunicó la asociación. Todo esto en el marco de desafíos tecnológicos y el impulso de una agenda común entre los actores del sector.

¿Qué instituciones conforman el nuevo Consejo Directivo de ASCUN para 2026–2028?

El nuevo Consejo Directivo de ASCUN estará integrado, además de Harold Castilla Devoz como presidente, por Luis Fernando Polania Obando de la Universidad del Quindío como vicepresidente, y rectores de universidades como la Universidad de los Andes, Fundación Universitaria Juan N. Corpas, Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad del Tolima, Universidad Popular del Cesar y Universidad de Antioquia, entre otros destacados miembros principales y suplentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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