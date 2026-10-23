Por: El Espectador

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El nombramiento de Luis Fernando Múnera Congote como representante de las universidades privadas ante el Consejo Nacional de Política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONACTI) marca un hito relevante para el sector educativo en Colombia. De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias), la elección se oficializó el 23 de octubre, cuando el padre Múnera Congote recibió el apoyo mayoritario de los rectores habilitados para votar y representará a las instituciones privadas dentro de este órgano consultor. El proceso se efectuó conforme a la Resolución 0417 de 2024, asegurando transparencia y legitimidad en la designación.

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La trayectoria de Múnera Congote, rector desde marzo de 2023 de la Pontificia Universidad Javeriana, muestra una sólida formación académica y una experiencia amplia en liderazgo universitario. Es licenciado en Filosofía por la Javeriana, bachiller en Teología y doctor en Filosofía del Centro Sèvres de París. En su recorrido profesional ha sido decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, asesor del vicerrector académico, codirector del Programa de Planeación Universitaria sobre Paz y Reconciliación, profesor asociado y director de la carrera de Filosofía. Estos cargos reflejan no solo su experiencia en la administración educativa, sino también la capacidad para incidir en los temas de ciencia, tecnología e innovación desde la academia.

La ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Claudia Benavides Salazar, destacó que la elección de Múnera Congote representa un fortalecimiento de la participación de las universidades privadas en el diseño de políticas públicas de conocimiento. Según señaló, la articulación de sus capacidades de investigación y formación de talento con los sectores gubernamental, empresarial y regional permitirá enfocar los recursos y esfuerzos hacia los grandes retos estratégicos de Colombia. Este enfoque propiciará la transformación del conocimiento académico en soluciones concretas, que impacten positivamente el desarrollo regional, la productividad y el bienestar ciudadano.

El CONACTI actúa como una instancia de reflexión estratégica del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entre sus propósitos principales está impulsar el desarrollo sostenible y construir una sociedad basada en el conocimiento. La representación de las universidades privadas juega un papel esencial en conectar las iniciativas académicas con los desafíos sociales, productivos y regionales. Así, se promueve la investigación, la formación de talento y la transferencia de conocimiento hacia el sector productivo.

¿Cuál es el papel del representante de universidades privadas ante el CONACTI?

El representante de las universidades privadas ante el CONACTI tiene la tarea de llevar la voz y las propuestas de la academia al consejo, con el propósito de vincular la formación de talento y la investigación universitaria a los grandes desafíos del país. Esto abarca desde la transferencia de conocimiento hasta orientar soluciones que incidan en la productividad y el desarrollo regional de Colombia.

¿Cómo se elige al representante de las universidades privadas en el CONACTI según el Minciencias?

Según información del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la elección del representante de las universidades privadas ante el CONACTI se lleva a cabo siguiendo los lineamientos de la Resolución 0417 de 2024, en un proceso donde participan los rectores habilitados, quienes emiten su voto para elegir al candidato que consideran más idóneo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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