El proyecto de Ley de Sometimiento a la Justicia superó un primer obstáculo en el Congreso y quedó más cerca de avanzar en su trámite legislativo. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el informe de ponencia con una votación de 90 votos a favor y 44 en contra.

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Con este resultado, la corporación le cerró la puerta a la solicitud de archivo que habían planteado sectores de la oposición, que buscaban frenar la iniciativa antes de que comenzara la discusión de su contenido,

La decisión también marca el inicio formal del debate del articulado del proyecto, una etapa en la que los representantes podrán discutir las disposiciones que contempla la propuesta y plantear modificaciones.

La votación representa un avance para la iniciativa del Gobierno, aunque todavía no significa que la Ley de Sometimiento a la Justicia haya quedado aprobada. El proyecto deberá continuar su recorrido legislativo y enfrentar las discusiones correspondientes antes de convertirse en ley.

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