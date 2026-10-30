Por: El Espectador

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El gobierno de Abelardo de la Espriella analiza una profunda transformación en la estructura del Estado mediante la posible fusión de los ministerios de Educación y Ciencia. Esta propuesta forma parte de un ambicioso proyecto de reforma estatal, revelado por Noticias RCN, que fue elaborado por la Dirección de Función Pública y actualmente se encuentra en estudio de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.

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Según el documento citado, el proyecto contempla reducir el número de entidades del Ejecutivo, pasando de 209 a 105, a través de procesos de eliminación o fusión. Una de las fusiones planteadas sería la integración del Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia, dando origen a la nueva cartera de Educación, Ciencia y Conocimiento. Al mismo tiempo, se propone fusionar el Ministerio de Deporte con el de Cultura.

La iniciativa surge apenas horas después de que el gobierno radicara el proyecto de ley de ajuste fiscal que plantea recortar el tamaño del Estado en un 15 % y modificar algunas cargas impositivas. El artículo 7 de ese proyecto de ley, identificado como el 477 de 2026, prevé otorgar facultades extraordinarias al presidente de la República durante seis meses, con el objetivo de suprimir, fusionar o dividir ministerios y departamentos administrativos.

Actualmente, conforme al artículo 150 de la Constitución Política, estas atribuciones corresponden exclusivamente al Congreso de la República. Por esa razón, cualquier cambio de esta magnitud exigiría la radicación formal de un proyecto de ley que fuera discutido y aprobado por el legislativo. Sin embargo, el gobierno busca facultades que le permitan avanzar en estas modificaciones sin depender de los debates del Congreso.

En caso de aprobarse tales facultades, las decisiones deberían justificarse con estudios técnicos que demuestren motivos como eliminar la duplicidad de funciones, evitar conflictos de competencia, racionalizar la relación entre empleos misionales y de apoyo, y optimizar los niveles directivos respecto a empleos vacantes y temporales.

Hasta el momento no hay pronunciamientos oficiales de las asociaciones de los sectores de educación o ciencia sobre esta propuesta. No obstante, Fanor Mondragón, profesor emérito de la Universidad de Antioquia y miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, expresó en El Espectador que, si llega a concretarse, significaría un retroceso hasta 1968, cuando la ciencia era apenas una oficina dentro del Ministerio de Educación. Mondragón argumentó que la tendencia internacional apunta a separar la gestión de la ciencia y la educación, siguiendo recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), e insistió en que fortalecer el Ministerio de Ciencia con más recursos sería la vía correcta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implica la posible fusión del Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia en Colombia?

La integración de estas dos carteras, según lo discutido por el gobierno de Abelardo de la Espriella, buscaría racionalizar la estructura estatal, eliminar duplicidades y ajustar el tamaño del Ejecutivo. Sin embargo, voces expertas como la de Fanor Mondragón advierten que la fusión podría afectar negativamente el desarrollo científico al eliminar la autonomía y el enfoque diferenciado que requiere este sector, algo que ha sido promovido internacionalmente para impulsar la competitividad y el valor agregado nacional.

¿Por qué la OCDE recomienda separar la administración de la ciencia y la educación?

De acuerdo con lo señalado por Fanor Mondragón en El Espectador, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sugiere diferenciar la gestión de ambos sectores para aplicar criterios de evaluación distintos y responder adecuadamente a las particularidades de la investigación científica y la formación educativa. Esta separación, señala Mondragón, permite a los países avanzar con mayor competitividad y eficiencias en ambos campos.

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