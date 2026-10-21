La salida de Rodrigo Lara Restrepo del Ministerio del Interior, anunciada este miércoles 21 de octubre por el presidente Abelardo De la Espriella, se suma a una serie de cambios que han marcado los primeros meses de esta administración. El mandatario confirmó que Alejandro Ordóñez Maldonado ocupará la cartera, mientras se formaliza su llegada al cargo.

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Lara había sido uno de los primeros integrantes del gabinete anunciados por De la Espriella, quien lo presentó como su elegido para liderar el Ministerio del Interior durante el periodo presidencial.

Su salida representa un nuevo movimiento en el equipo de Gobierno, que desde agosto ha tenido renuncias, funcionarios retirados de sus cargos y nombramientos que no llegaron a concretarse.

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El anuncio se conoció a través de las redes sociales del jefe de Estado, quien agradeció a Lara por el servicio prestado y destacó la experiencia de su reemplazo. Sin embargo, De la Espriella no explicó las razones de la salida del ministro ni detalló las circunstancias que llevaron a tomar la decisión.

¿Cuántos ministros y funcionarios han salido del Gobierno de De la Espriella?

Si se cuentan los funcionarios que llegaron a ejercer sus cargos y posteriormente salieron, son al menos siete casos identificables hasta el anuncio de Rodrigo Lara, incluidos dos ministros: el propio Lara y Viviane Morales, quien dejó el Ministerio de Educación en septiembre. La cifra contempla también directivos de entidades nacionales y una secretaría general ministerial; no incluye como salidas efectivas los nombramientos que se frenaron antes de la posesión.

Entre los casos más destacados está el de Viviane Morales, quien renunció al Ministerio de Educación por motivos personales y fue reemplazada por Ilva Myriam Hoyos. También salió Ricardo Valencia, quien estuvo al frente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) durante unas semanas, antes de que el Gobierno declarara insubsistente su nombramiento.

A esa lista se suman Magda Yolima Amaya, quien renunció a la Secretaría General del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) pocos días después de posesionarse; Hannah Escobar, quien dejó la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud, y Carlos René Montoya, cuya permanencia en la presidencia de Colpensiones duró apenas tres días. En este último caso, el mandatario le solicitó la renuncia después de su intervención en un debate de control político en el Senado.

Otro de los cambios fue el de Germán Miranda, quien salió de la Dirección Nacional de Bomberos por orden presidencial. El 3 de octubre, De la Espriella le pidió a Lara declarar insubsistente el nombramiento del capitán, tras señalar que conocía hechos que debían ser esclarecidos por las autoridades competentes.

Nombramientos que no llegaron a consolidarse

Además de las salidas de funcionarios que ya estaban en ejercicio, el Gobierno ha tenido que reversar o frenar varias designaciones. Uno de esos casos fue el de Carlos Eduardo Sepúlveda, anunciado para dirigir el Departamento Nacional de Planeación (DNP), pero reemplazado por Julián Buitrago antes de consolidar su llegada al cargo.

También estuvo el caso de Sandra Carolina Gómez, anunciada como vocera oficial del Gobierno, quien se apartó antes de que el nombramiento se formalizara. A esto se sumó la revocatoria de la designación de Rodolfo Londoño como delegado presidencial ante consejos superiores universitarios, luego de cuestionamientos jurídicos sobre el cumplimiento de los requisitos para ejercer esa función.

Aunque no todos los casos corresponden a ministros ni se produjeron por las mismas razones, los movimientos muestran la rotación de funcionarios en los primeros meses del Gobierno de De la Espriella.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.