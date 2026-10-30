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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó que la expedición de pasaportes y visas seguirá funcionando con total normalidad, tanto dentro del territorio nacional como en los consulados en el extranjero. Esta garantía de continuidad fue refrendada mediante la Resolución 12973 del 17 de septiembre de 2026, que declaró la urgencia manifiesta para asegurar este servicio considerado esencial. La decisión se origina a raíz de una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, entidad judicial que suspendió de manera provisional los contratos asociados al nuevo modelo de expedición, lo que inicialmente pudo dejar en duda la operatividad del servicio, según datos del Ministerio.

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Para afrontar esta contingencia, la Cancillería de Colombia recurrió a la figura legal de la urgencia manifiesta, contemplada en los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993. Este mecanismo extraordinario permite a la entidad gestionar contratos de manera ágil para proteger intereses públicos en situaciones apremiantes; además, se encuentra bajo la supervisión fiscal posterior de la Contraloría General de la República. En este contexto, la Cancillería solicitó una cotización formal a Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., compañía que venía operando el servicio hasta el 31 de julio de 2026 y que dispone de la infraestructura, el personal entrenado y los proveedores necesarios dentro del país. La propuesta se presentó en conjunto con Thales DIS Colombia S.A., a través de la figura llamada Unión Temporal Documentos de Viaje 2027, de acuerdo con el comunicado oficial.

La decisión institucional tiene tres fundamentos técnicos principales. El primero de ellos es el tiempo: el inventario actual de libretas de pasaporte solo será suficiente hasta noviembre de 2026, y si se selecciona a un operador nuevo, este requeriría varios meses para certificar plantas y registrar diseños. En contraste, la unión temporal mencionada podría reactivar el proceso en un plazo máximo de veinte días hábiles. El segundo motivo es la seguridad documental: con esta medida se evita introducir un diseño transitorio de pasaporte, lo cual podría complicar los controles migratorios en el ámbito internacional. Finalmente, la tercera razón es la estabilidad tarifaria para los ciudadanos, ya que la propuesta mantiene los precios actuales sin incrementos.

El régimen de urgencia manifiesta seguirá vigente hasta que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca levante la medida cautelar o inicie formalmente el contrato del nuevo proceso de licitación, cuyo cronograma se encuentra establecido en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II).

¿Por qué se declaró la urgencia manifiesta para la expedición de pasaportes en Colombia?

De acuerdo con la Cancillería de Colombia, la urgencia manifiesta se declaró para evitar la suspensión del servicio de expedición de pasaportes y visas, garantizar la continuidad operativa y proteger la seguridad documental, ante la suspensión provisional de los contratos del nuevo modelo ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

¿Cuáles son las implicaciones de mantener las tarifas de pasaportes sin cambios?

Mantener las tarifas de pasaportes sin modificaciones significa que los ciudadanos no verán incrementos en el costo de este documento, incluso durante la contingencia, lo cual garantiza estabilidad en el acceso y evita cargas adicionales para quienes necesiten tramitar o renovar su pasaporte en Colombia o en el exterior.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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