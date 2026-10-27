Por: El Espectador

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El gobierno de Abelardo de la Espriella tomó la decisión de firmar una urgencia manifiesta junto a la empresa Thomas Greg & Sons, garantizando la expedición de pasaportes en Colombia hasta diciembre de 2027 por un valor de 240 mil millones de pesos. Esta determinación, confirmada por el canciller Omar Bula y citada por la Cancillería, surge tras la suspensión temporal que decretó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre el modelo implementado en el gobierno de Gustavo Petro. De acuerdo con Bula, la medida se adoptó mientras avanza la preparación de una nueva licitación pública y contó con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, entidades garantes del proceso.

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Según los términos del contrato, citados en el documento oficial del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, el acuerdo estipula la prestación de servicios de suministro, personalización y distribución de libretas de pasaporte, así como la impresión y entrega de etiquetas de visa colombiana. Se fijaron precios unitarios estables, sin reajustes por inflación o tipo de cambio, lo que significa que las tarifas ciudadanas no tendrán incrementos. La Cancillería, dirigida por Bula, justificó la decisión principalmente por criterios de tiempo y seguridad documental, alertando que el inventario de libretas podría agotarse en noviembre de 2026. A su vez, cambiar el diseño de los pasaportes en este contexto complicaría los controles migratorios internacionales.

La ejecución del contrato irá hasta el 17 de diciembre de 2027, con posibilidad de prórroga únicamente si se mantienen las circunstancias que originaron la urgencia manifiesta y existe un acto administrativo que lo permita. Los pagos a Thomas Greg & Sons se realizarán conforme a la entrega de las libretas y servicios de personalización, siguiendo los requisitos de certificación y conforme al Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación. Además, el acuerdo busca garantizar que el ciudadano no se vea afectado por cambios abruptos en el costo del pasaporte ni en la disponibilidad del documento.

La contingencia se remonta a septiembre, cuando el Tribunal de Cundinamarca negó solicitudes de aclaración de partes como la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de Moneda de Portugal sobre la suspensión temporal de un convenio existente. Dicha suspensión delegó a la Cancillería la potestad de asegurar la continuidad del servicio público, evaluando alternativas legales y operativas. Paralelamente, el proceso judicial en torno al nuevo modelo de pasaportes ha implicado diferencias entre la Imprenta Nacional, la Casa de la Moneda de Portugal y la Cancillería sobre la legitimidad y aprobación de informes y el uso de símbolos oficiales. Todo esto mantiene en debate cuál será el diseño y la producción futura del documento de viaje colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se declaró la urgencia manifiesta en el contrato de pasaportes en Colombia?

La urgencia manifiesta fue declarada por la necesidad inmediata de garantizar la expedición de pasaportes, después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiera temporalmente el modelo del gobierno anterior. Según la Cancillería, era indispensable evitar la interrupción del servicio ante la posibilidad de agotar el inventario de libretas y en medio de un proceso judicial y administrativo aún no resuelto.

¿Cuáles son los criterios de contratación con Thomas Greg & Sons para los pasaportes colombianos?

De acuerdo con la Cancillería, la contratación con Thomas Greg & Sons se basa en mantener precios unitarios fijos, sin incrementos por inflación o devaluación, lo que implica estabilidad para el usuario. También se consideraron factores como la inminente escasez de libretas y la urgencia de no alterar los controles migratorios internacionales con un nuevo diseño, garantizando así la continuidad y seguridad del servicio.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.