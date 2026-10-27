Por: El Espectador

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El gobierno liderado por Abelardo de la Espriella tomó una decisión clave este martes 27 de octubre, al declarar la urgencia manifiesta para asegurar la expedición de pasaportes en Colombia hasta diciembre de 2027. Según confirmó la Cancillería citada por El Espectador, el documento firmado con la empresa Thomas Greg & Sons garantiza estabilidad en el servicio, tras la suspensión en estrados judiciales del cambio de modelo de pasaportes que proponía la anterior administración de Gustavo Petro. Esta medida fue adoptada debido a la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que dejó sin efecto el modelo anterior, retomando el esquema previo con el mismo operador que trabajó antes del gobierno Petro.

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Para los ciudadanos, la forma de tramitar el pasaporte permanece sin alteraciones. Según la explicación del canciller Omar Bula, la decisión resolvió la urgencia de garantizar la expedición "con normalidad, seguridad y sin interrupciones" tanto en el territorio colombiano como en consulados. El proceso formal inicia con el registro en el sistema SITAC de la Cancillería; no es necesario agendar cita previa en Bogotá, basta con acercarse a las sedes, tomar un turno y presentar la cédula de ciudadanía. Si el solicitante conserva el último certificado electoral vigente, puede recibir un descuento del 10 % en el costo del trámite. Además, existe un plazo de hasta 180 días para reclamar el pasaporte una vez notificado que está disponible; quienes renuevan deben llevar tanto la cédula como el pasaporte actual.

De acuerdo con la Cancillería, la propuesta aprobada mantiene los precios iguales a los de vigencias anteriores, sin ajustes por inflación ni por variación de la tasa de cambio. No habrá incrementos, ni el costo final para el usuario sufrirá modificaciones. El contrato de urgencia manifiesta suma COP 240 mil millones e incluye criterios de tiempo y seguridad documental, debido a que el actual inventario de libretas podría agotarse en noviembre de 2026. Como informó el Palacio de San Carlos, una transición a un nuevo diseño de pasaporte obligaría a los controles migratorios a verificar hasta tres versiones diferentes del mismo país, hecho que busca prevenirse con esta decisión. La Cancillería insiste en que la medida es transitoria y no representa aumentos en los precios, al tiempo que avanza un cronograma definido para la licitación pública futura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo hacer el trámite de pasaporte en Colombia tras la urgencia manifiesta?

Según la Cancillería y lo reportado por El Espectador, los pasos para tramitar el pasaporte siguen iguales. Los ciudadanos deben registrarse en el sistema SITAC, ir a una sede sin cita previa, presentar su cédula y, si lo desea, su último certificado electoral para optar al descuento. Tras el trámite, tienen hasta 180 días para recoger el documento. Si la solicitud es por renovación, además deben llevar el pasaporte actual.

¿El precio del pasaporte en Colombia cambiará por la urgencia manifiesta?

De acuerdo con la Cancillería, la decisión de declarar la urgencia manifiesta mantiene los mismos valores unitarios de las vigencias anteriores, sin reajustar ni por inflación ni por tasa de cambio. Así, el precio que paga el ciudadano no tendrá incrementos y las tarifas permanecen igual que antes de esta medida.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.