Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La investigación por el homicidio de Carlos Andrés Naranjo Duarte, un comerciante de Ibagué, tuvo un nuevo avance tras la captura de Johan Steven Pascualy Ramírez, alias ‘Maluma’. Este hombre fue detenido en Venadillo, Tolima, en un operativo conjunto entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Sijín de la Policía Metropolitana de Ibagué, según información judicial citada en el proceso. Pascualy Ramírez es señalado de haber sido coordinador logístico en la ejecución del crimen, cometido en abril de 2026 en pleno centro de la capital tolimense.

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Luego de su captura, Pascualy Ramírez fue presentado ante un juez bajo los cargos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones. De acuerdo con lo revelado en la audiencia, el acusado no aceptó los cargos. El Juzgado Segundo Penal Municipal de Ibagué le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, por lo que fue enviado preventivamente al Coiba de Picaleña. Esta decisión no equivale a una condena y hace parte del proceso que lidera la Fiscalía 11 Seccional de Vida, autoridad encargada de continuar con las investigaciones para esclarecer los hechos.

El asesinato de Naranjo Duarte ocurrió el 11 de abril de 2026 al interior de Calzado Julieth, establecimiento ubicado en la carrera Cuarta, entre las calles 15 y 16 de Ibagué. La víctima fue atacada con arma de fuego y trasladada al Hospital Federico Lleras Acosta, donde finalmente falleció. En el expediente judicial de este caso ya figuran tres personas condenadas: Jhon Anderson Vargas —alias ‘Vargas’ o ‘Castor’—, Daniel Rojas Rozo —alias ‘Cacerolo’— y Luis Ramírez —alias ‘Chamo’—.

A pesar de estos avances judiciales y la reciente captura de alias ‘Maluma’, las autoridades continúan las indagaciones para identificar plenamente a quien habría ordenado el homicidio. La Fiscalía se concentra en establecer la responsabilidad y el alcance de la participación de Pascualy Ramírez, así como los detalles sobre la organización y el móvil del atentado contra el comerciante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes han sido capturados y condenados por el homicidio del comerciante Carlos Andrés Naranjo Duarte?

De acuerdo con la información oficial del proceso, han sido condenados Jhon Anderson Vargas (‘Vargas’ o ‘Castor’), Daniel Rojas Rozo (‘Cacerolo’) y Luis Ramírez (‘Chamo’). Recientemente, se capturó a Johan Steven Pascualy Ramírez, alias ‘Maluma’, quien presuntamente actuó como coordinador logístico del crimen.

¿Qué significa para el proceso la medida de aseguramiento ordenada contra alias ‘Maluma’?

La medida de aseguramiento dispuesta por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Ibagué implica que Pascualy Ramírez debe permanecer en un centro carcelario, específicamente el Coiba de Picaleña, de manera preventiva. No se trata de una condena, sino de una decisión cautelar mientras avanza la investigación que lidera la Fiscalía 11 Seccional de Vida.

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