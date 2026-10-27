Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Una tragedia sacudió al barrio Bella Suiza, en Ibagué, la tarde del martes 27 de octubre, cuando una mujer de 53 años perdió la vida en el interior de una vivienda bajo circunstancias que permanecen en investigación. De acuerdo con información preliminar de la Policía, el hecho fue reportado alrededor de las 4:50 p. m., cuando un ciudadano notificó sobre voces de auxilio que salían del inmueble. La rápida reacción de una patrulla permitió el ingreso de los uniformados, quienes hallaron a la mujer inconsciente y a un hombre que también estaba lesionado y portaba presuntamente un arma cortopunzante.

Sigue a PULZO en Discover

Tras el hallazgo, ambos fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial. Sin embargo, fuentes policiales explicaron que la mujer ingresó sin signos vitales, confirmándose su fallecimiento en el lugar. Por su parte, el hombre fue puesto bajo custodia policial en calidad de capturado debido a las lesiones que presentaba y la posesión de un posible elemento contundente.

Según informó la Policía, la primera hipótesis apunta a una posible asfixia mecánica como causa del deceso, aunque esta versión deberá confirmarse durante las indagaciones judiciales. Las autoridades insistieron en que son necesarias labores de investigación criminal para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar eventuales responsabilidades penales.

El caso cobró especial atención porque el hombre capturado cuenta, según la Policía, con ocho anotaciones judiciales previas por distintos delitos, entre los que se incluyen lesiones personales, amenazas, daño en bien ajeno, violencia intrafamiliar, injuria y constreñimiento ilegal. Esta situación refuerza la importancia de la actuación de los funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal, quienes asumieron los actos urgentes y la inspección técnica en el lugar, en busca de pruebas y testimonios que permitan reconstruir lo ocurrido.

Mientras avanza el proceso investigativo, el hombre permanece a disposición de las autoridades judiciales. Solo el desarrollo de estos procedimientos permitirá determinar las circunstancias exactas del fallecimiento y las posibles consecuencias penales para el responsable.

¿Qué ocurrió en el barrio Bella Suiza de Ibagué el 27 de octubre?

La tarde del 27 de octubre, una mujer de 53 años fue hallada sin vida dentro de una vivienda en Bella Suiza, Ibagué. Un hombre lesionado, presuntamente con un arma cortopunzante, fue capturado en el lugar. Las autoridades investigan el caso, que preliminarmente fue reportado como una posible muerte por asfixia mecánica.

¿Qué significa asfixia mecánica y por qué es relevante en una investigación judicial?

La asfixia mecánica es una condición en la que una persona muere porque se impide el paso de aire a los pulmones por medios físicos externos. Este término cobra relevancia judicial, ya que puede indicar la participación de terceros en una muerte violenta, siendo clave para esclarecer responsabilidades penales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.