La muerte de Gray Noralba Sanmartin, una colombiana de 36 años, es materia de investigación en Italia, luego de que fuera encontrada sin vida en un apartamento de la aldea de Cuirone, en el municipio de Vergiate. Según los reportes conocidos sobre el caso, la mujer presentaba múltiples heridas ocasionadas con un arma blanca.

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El principal señalado es Marco Paichi, de 53 años, quien habría huido después del ataque y posteriormente se entregó a las autoridades. De acuerdo con información publicada por medios italianos, el hombre reconoció haber matado a su pareja.

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La Fiscalía italiana abrió una investigación por feminicidio para esclarecer las circunstancias del crimen y establecer la responsabilidad del señalado.

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Uno de los elementos que analizan los investigadores es el testimonio de una vecina del inmueble. Según las versiones difundidas sobre el caso, la mujer aseguró que durante la noche anterior al hallazgo escuchó una fuerte discusión, seguida de un golpe contundente y, poco después, un silencio repentino.

Las autoridades buscan establecer la hora exacta de la muerte de Gray Noralba Sanmartin mediante los análisis técnicos y forenses correspondientes.

De acuerdo con el diario italiano Il Mattino, el apartamento permaneció acordonado durante varias horas mientras la Policía adelantaba la inspección y recolectaba pruebas. El cuerpo de la colombiana fue encontrado en uno de los dormitorios y, junto a ella, había un arma blanca en el suelo.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector y la información obtenida de los teléfonos celulares también hacen parte de las líneas de investigación para reconstruir lo ocurrido.

Tras el ataque, Marco Paichi habría abandonado el lugar y se desplazado hasta la región italiana de Abruzzo. Allí, según los reportes, le contó a su padre lo sucedido y posteriormente acudió a una estación de Policía para entregarse.

Al presentarse ante las autoridades, habría manifestado que había matado a su novia. Después de su declaración, fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a prisión. La Fiscalía abrió el proceso por feminicidio, mientras los investigadores avanzan en la recolección de pruebas para determinar cómo ocurrió la agresión y cuáles fueron sus circunstancias.

¿Qué dijo el hombre sobre la muerte de la colombiana?

El diario Il Mattino también divulgó detalles de la versión entregada por el señalado responsable. Según ese medio, Paichi afirmó que el crimen ocurrió durante una discusión que, de acuerdo con su relato, habría comenzado por celos.

El hombre sostuvo que recibió insultos y que también habría sido agredido físicamente por su pareja. En su declaración, aseguró que le quitó el arma blanca que supuestamente ella tenía en las manos y que después le causó las heridas mortales.

La defensa del hombre habría planteado que actuó en legítima defensa. Sin embargo, esa versión deberá ser contrastada con los resultados forenses, los testimonios y las demás pruebas recopiladas por las autoridades.

Según la información publicada, la víctima habría recibido al menos 15 heridas con arma blanca. La Fiscalía deberá establecer la secuencia de los hechos y determinar si la explicación presentada por el señalado coincide con las evidencias.

Los investigadores continúan examinando los dispositivos móviles y las grabaciones de seguridad para reconstruir los momentos previos y posteriores al crimen.

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La audiencia del caso fue prevista para este lunes 26 de octubre en Italia, según la información suministrada. En esa diligencia se espera avanzar en la reconstrucción de los hechos y conocer elementos adicionales de la declaración del señalado responsable.

Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento público de la familia de Gray Noralba Sanmartin. Mientras avanza el proceso judicial, las autoridades italianas deberán determinar las circunstancias de la muerte de la colombiana y establecer la responsabilidad penal del hombre investigado.

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