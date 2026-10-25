María Corina Machado regresó este domingo a Venezuela después de permanecer diez meses fuera del país y de enfrentar varios intentos frustrados de volver.

Sigue a PULZO en Discover

La dirigente opositora, ganadora del Premio Nobel de la Paz, ya está en territorio venezolano y apareció públicamente en el santuario de la Divina Pastora, ubicado en Barquisimeto, uno de los principales centros de peregrinación religiosa de la nación.

Su regreso representa un acontecimiento importante en el proceso de transición política que comenzó tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el pasado 3 de enero de 2026.

La operación diplomática que permitió su retorno contó con la participación de varios países de la región y no tuvo la oposición de la Casa Blanca, que conocía los planes para facilitar su entrada.

Este respaldo internacional habría impedido que las autoridades venezolanas bloquearan nuevamente su regreso, como ocurrió en junio, cuando se cerró el espacio aéreo del país para evitar su llegada.

Actualmente, el Gobierno está encabezado por Delcy Rodríguez, quien asumió el control del país tras la captura de Maduro. Machado, por su parte, continúa siendo una de las principales figuras de la oposición al chavismo.

Según las actas, su partido ganó las elecciones presidenciales de 2024, cuyos resultados fueron cuestionados por denuncias de fraude electoral. Además, las encuestas citadas por el diario la ubican como la dirigente mejor valorada de Venezuela.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.