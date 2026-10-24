El Ejecutivo de Francia instaló con carácter urgente una mesa interministerial para monitorear las intensas movilizaciones populares provocadas por el alza del coste de vida en distintas regiones.

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La jornada de descontento coincidió con la aplicación de severos vetos a concentraciones callejeras en varios centros urbanos y un enérgico acto antifascista desarrollado en la ciudad de Orleans.

Desde la capital, Sebastien Lecornu lideró el comité de seguridad reuniendo a delegados de inteligencia, cúpulas policiales, mandos de la Gendarmería y prefectos en el Ministerio del Interior.

El Estado instruyó la vigilancia de 70.000 uniformados en el territorio tras los desórdenes del fin de semana previo, cuando actos vandálicos afectaron cerca de 3.000 establecimientos comerciales.

Las concentraciones congregan a centrales obreras, colectivos universitarios y veteranos de los chalecos amarillos reclamando mejoras salariales urgentes, rescate de la estructura pública y equidad tributaria.

En París, las agrupaciones sindicales pactaron el punto de inicio en la Puerta de Italia para iniciar su marcha a las 14:00 horas (12:00 GMT, 7 de la mañana de Colombia).

El destino final de los marchantes culminará en la Puerta de Vincennes, trazado periférico dispuesto expresamente para evitar las zonas centrales donde ocurrieron saqueos durante disturbios anteriores.

La justicia contenciosa desestimó un recurso formal presentado por la unión intersindical, que pretendía desfilar por vías céntricas entre las emblemáticas plazas de la Bastilla y de la Nación.

Las órdenes restrictivas rigieron con rigor en provincias como Montpellier, Nancy, Caen y Annecy, donde las autoridades suspendieron marchas alegando preservar el orden público y la seguridad ciudadana.

Sindicatos y entidades defensoras de derechos fundamentales repudiaron enérgicamente estas decisiones administrativas, argumentando que tales medidas vulneran libertades cívicas esenciales de reunión y protesta pública.

En Orleans, a 130 kilómetros de París, miles de ciudadanos marcharon pacíficamente contra la extrema derecha frente al congreso oficial de Agrupación Nacional (RN).

Dicho cónclave partidario busca impulsar la aspiración presidencial de Marine Le Pen para los comicios electorales fijados durante el año 2027 en la República francesa.

Los reportes oficiales contabilizaron 11.000 manifestantes en las calles de dicha urbe, aunque voceros de la marcha elevaron el cálculo general a 26.000 personas movilizadas.

El dispositivo estatal destinó 3.000 efectivos policiales en dicha localidad para prevenir choques callejeros, cancelando además una segunda concentración que los convocantes programaron para el domingo.

Las autoridades nacionales mantienen en máxima alerta sus unidades tácticas de intervención para custodiar el transporte metropolitano, infraestructuras estratégicas y áreas comerciales ante posibles disturbios nocturnos.

Los gremios advirtieron que continuarán promoviendo paros laborales y acciones de protesta en las principales ciudades si el Gobierno central no atiende sus reclamos socioeconómicos inmediatos.

¿Por qué es la protesta en Francia?

La ola de protestas en Francia responde al profundo malestar social generado por el encarecimiento generalizado del coste de la vida y la inflación.

Millones de trabajadores y familias denuncian la continua pérdida de poder adquisitivo frente a los elevados precios de alimentos básicos, electricidad, gas y carburantes.

Los sindicatos exigen al Gobierno nacional incrementos salariales proporcionales al costo de los servicios, junto a una reforma tributaria justa que grave grandes patrimonios.

Asimismo, las organizaciones sociales defienden con urgencia los servicios públicos esenciales, reclamando mayor presupuesto e inversiones estatales en educación pública, hospitales y transporte colectivo.

A la convocatoria laboral se sumaron colectivos universitarios y veteranos chalecos amarillos, quienes reclaman justicia social y rechazan la precariedad que golpea a jóvenes.

La movilización popular también manifiesta un fuerte repudio contra las medidas de contención fiscal del Ejecutivo y las restricciones a las libertades cívicas ciudadanas.

En el plano político, las manifestaciones incorporaron consignas contra el avance electoral de la ultraderecha, visibilizado durante el congreso del partido Agrupación Nacional.

Sectores progresistas alertan sobre los riesgos democráticos que representan las propuestas antimigratorias y ultraconservadoras impulsadas hacia los próximos comicios presidenciales de la República.

Las protestas articulan así demandas económicas urgentes con reclamos democráticos de participación y equidad social en defensa de la clase trabajadora francesa.

El descontento ciudadano mantiene en alerta máxima a las autoridades, mientras las centrales obreras prometen intensificar las huelgas si persisten las negativas oficiales.

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