Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un temblor de magnitud 5,7 sacudió el mar Tirreno cerca del archipiélago de las islas Eolias, al norte de Sicilia, en Italia, este viernes 23 de octubre de 2026. El evento se produjo a las 12:19 p. m., hora local, y según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el sismo tuvo una profundidad de unos 10 kilómetros. Este movimiento telúrico se sintió en varias partes de Sicilia —incluida la ciudad de Palermo— y también en áreas de la cercana región de Calabria, generando inquietud entre los habitantes.

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Las fuentes consultadas coincidieron en señalar el mar Tirreno como epicentro del temblor, en específico al noroeste de la isla de Alicudi, parte del archipiélago de las Eolias. Si bien el USGS registró la magnitud en 5,7, el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia, una de las principales entidades italianas en el monitoreo de actividad sísmica, reportó una magnitud de 5,5. Esta variación en las cifras ocurre con frecuencia en eventos de este tipo, ya que los métodos y equipos de medición pueden ofrecer estimaciones ligeramente diferentes dependiendo del centro de monitoreo.

Ante la magnitud del temblor, las autoridades italianas no tardaron en emitir una alerta naranja por posible riesgo de tsunami para la costa tirrena de Sicilia. La Protección Civil instó a la población a mantenerse alejada de playas, puertos y zonas bajas, indicando que era indispensable seguir únicamente la información oficial ante cualquier evolución del evento. Es relevante mencionar que, de acuerdo con las fuentes citadas, la alerta de tsunami se encontraba activa, sin posibilidad de afirmar que hubiese sido descartada en esa fase inicial.

Respecto a las consecuencias del sismo, en las primeras horas tras el evento no se informaron daños materiales ni personas heridas. No obstante, se llevaron a cabo evacuaciones preventivas en colegios y oficinas, al tiempo que los organismos de emergencia continuaron las inspecciones y el monitoreo reforzado de la región. Además, tras el temblor principal, se reportó otro sismo de magnitud 4,0 a las 12:24 p. m., seguido de movimientos sísmicos menores, según los reportes disponibles. Las autoridades aconsejaron a la ciudadanía informarse exclusivamente a través de los canales oficiales mientras se mantenía la vigilancia sobre la actividad sísmica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde fue el epicentro del sismo en Italia este 23 de octubre de 2026?

El epicentro del sismo fue localizado en el mar Tirreno, muy cerca de la isla de Alicudi, dentro del archipiélago de las Eolias y al norte de Sicilia. Así lo reportaron el Servicio Geológico de Estados Unidos y otros organismos, quienes también señalaron que el temblor se sintió en varias localidades sicilianas y en la región de Calabria.

¿Qué significa la alerta naranja por tsunami emitida tras el sismo en Sicilia?

La alerta naranja implica que existe una posibilidad significativa de ocurrencia de un tsunami, por lo que las autoridades piden precaución y la evacuación de zonas que puedan estar en riesgo, como playas, puertos y áreas bajas. La Protección Civil italiana recomendó a la población atender solamente la información oficial mientras la alerta permanecía activa.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.