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Las autoridades colombianas descartaron la posibilidad de un tsunami en la costa del Pacífico tras el potente terremoto reportado en Panamá, el cual inicialmente fue informado con una magnitud de 8,0. De acuerdo con la información difundida, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) fue la entidad encargada de activar de inmediato los protocolos de evaluación para determinar cualquier riesgo que pudiera afectar a las poblaciones costeras del país.

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En este proceso de evaluación, la UNGRD trabajó en estrecha coordinación con los organismos técnicos de Colombia. Según el reporte oficial, la Dirección General Marítima (Dimar) fue responsable de analizar los parámetros del sismo y emitir una voz de tranquilidad a las comunidades tras descartar cualquier amenaza de tsunami. El pronunciamiento fue enfático: “De acuerdo con la Dimar, no existe amenaza de tsunami para la costa del Pacífico de Colombia”, según se apuntó en el comunicado citado por UNGRD.

Este mensaje de calma surgió luego de una revisión detallada de la información técnica disponible sobre el movimiento telúrico. El sismo tuvo una magnitud de 7,6 y se localizó a 61 kilómetros de Las Tablas, en Panamá, aclarando que la cifra corregida de la magnitud fue menor al reporte inicial. Las cifras y conclusiones también fueron validadas a través de canales oficiales en redes sociales, reafirmando el mensaje de la UNGRD en diferentes plataformas de comunicación para que la ciudadanía tuviera acceso inmediato y confiable a la información.

En su declaración oficial, catalogada como “Estado Informativo”, la UNGRD reiteró la decisión basada en los estudios de la Dimar y brindó tranquilidad total a quienes habitan en el litoral pacífico colombiano. Además, el abordaje coordinado entre instituciones evidencia la importancia de los protocolos de alerta y evaluación rápida en situaciones de desastres naturales.

Finalmente, el episodio se suma a la lista de emergencias geológicas que han motivado respuestas articuladas entre organismos nacionales para proteger a la ciudadanía y minimizar los riesgos ante eventos sísmicos significativos en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Dimar descartó la amenaza de tsunami tras el terremoto en Panamá?

La Dirección General Marítima tomó la decisión de descartar el riesgo de tsunami después de analizar los parámetros del sismo, cuya magnitud fue reportada en 7,6 y ocurrió frente a las costas de Panamá. Según la UNGRD, la Dimar estableció que no había condiciones que indicaran la formación de un tsunami capaz de afectar el litoral pacífico colombiano, por lo tanto, se emitió un parte de tranquilidad para las comunidades costeras del país.

¿Qué protocolos activó la UNGRD tras el sismo en Panamá para evitar riesgos en Colombia?

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres puso en marcha los protocolos de evaluación en conjunto con los organismos técnicos de Colombia. Estos procedimientos permiten identificar posibles amenazas asociadas al movimiento sísmico, analizar información técnica relevante y comunicar de forma oportuna a las autoridades locales y ciudadanía cuando no existe peligro, como sucedió con el reciente sismo en Panamá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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