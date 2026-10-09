Por: France 24

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Un fuerte terremoto de magnitud 7,6 estremeció Panamá este viernes, de acuerdo con Reuters. El movimiento telúrico tuvo como epicentro una zona frente a la costa sur del país, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos, conocido como USGS. El sismo impactó directamente en la capital panameña y generó gran preocupación en la población, que sintió su fuerza en diferentes partes de la ciudad.

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Después del evento sísmico, el sistema estadounidense de alerta de tsunamis emitió un aviso, advirtiendo el riesgo de olas peligrosas en las próximas tres horas. Esta advertencia se extendió hacia las regiones costeras del Pacífico de Centroamérica y Sudamérica, incluyendo Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México. De acuerdo con el reporte, existe la posibilidad de que se produzcan movimientos anómalos del mar, pero hasta el momento no se ha confirmado la llegada de un tsunami a ninguna de estas áreas.

La alerta implica que las autoridades y comunidades costeras deben estar atentas a cualquier cambio en el comportamiento del mar, especialmente durante ese lapso de tiempo. El sistema de alerta enfatizó que, aunque se trata de un riesgo potencial, no se ha identificado la materialización de un tsunami en los territorios señalados. Sin embargo, el aviso tiene como fin que se adopten precauciones y planes de evacuación en caso de que la amenaza se concrete.

El USGS es la organización estadounidense encargada de monitorear la actividad sísmica a nivel mundial y su información es referida por medios internacionales y organismos nacionales en la gestión de emergencias. Por su parte, el sistema estadounidense de alerta de tsunamis evalúa la magnitud de los sismos y la posibilidad de generación de olas destructivas tras eventos sísmicos cercanos a las costas. En este caso, la combinación de un terremoto de tal magnitud y su ubicación frente al mar fue suficiente para que se activara el estado de alerta en la región.

En el momento de la publicación de la información, la noticia seguía en desarrollo, lo que significa que las autoridades mantenían el monitoreo sobre la situación y podrían emitir reportes adicionales conforme avanzara el tiempo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué áreas están bajo alerta de tsunamis por el terremoto en Panamá?

Las áreas bajo alerta incluyen las zonas costeras del Pacífico de Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México, según las advertencias del sistema estadounidense de alerta de tsunamis difundidas por Reuters y el USGS.

¿El terremoto de Panamá causó un tsunami confirmado en la región?

Hasta el momento, no se ha confirmado la llegada de un tsunami tras el terremoto de magnitud 7,6. Las autoridades emitieron una alerta preventiva, ya que existe riesgo potencial, pero indicaron que las olas peligrosas aún no han sido verificadas.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.