Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un fuerte sismo sacudió el sur de Panamá la mañana del viernes 9 de octubre de 2026, despertando el temor de una emergencia mayor por la posible formación de un tsunami en la región, especialmente entre las comunidades ubicadas en el litoral Pacífico de Colombia.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo alcanzó una magnitud de 7,6 y tuvo una profundidad aproximada de 10 kilómetros. El epicentro se localizó cerca de Pitaloza Arriba, en el sur de Panamá, lo que provocó que la sacudida se sintiera en varios territorios cercanos. Desde el primer momento, la noticia puso en alerta tanto a las autoridades panameñas como colombianas, por el potencial riesgo que un evento de este tipo suele representar para las zonas costeras.

Frente a esta situación, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia emitió un comunicado en el que informó que la Dirección General Marítima (Dimar) se encontraba evaluando si existía un riesgo real de tsunami para la costa Pacífica colombiana. En ese primer reporte, la UNGRD recomendó a toda la ciudadanía mantenerse atenta a los comunicados y seguir las recomendaciones de las entidades oficiales, para evitar caer en rumores o información no confirmada.

Con el avance de las horas y tras una evaluación técnica, la Dimar finalmente descartó la posibilidad de tsunami asociado a este movimiento telúrico para la costa Pacífica de Colombia, una actualización que llevó tranquilidad a las comunidades que aguardaban información sobre el desarrollo del fenómeno. Este tipo de actualizaciones son fundamentales en situaciones de emergencia, ya que permiten evitar el pánico y focalizar las acciones de prevención bajo medidas concretas y verificadas.

Las autoridades insistieron en la importancia de seguir sólo los canales y fuentes oficiales para conocer cualquier posible modificación sobre el estado de alerta. La experiencia vivida por el impacto y la incertidumbre posterior demuestran el papel clave de la comunicación institucional en la gestión del riesgo. Según los reportes citados por el USGS y la UNGRD, la amenaza sobre la costa colombiana fue descartada, lo que suaviza el temor inicial que acompañó la noticia del fuerte temblor en Panamá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué consecuencias tuvo el terremoto de magnitud 7,6 en Panamá el 9 de octubre de 2026?

De acuerdo con la información proporcionada por el Servicio Geológico de Estados Unidos, el terremoto de magnitud 7,6 registrado cerca de Pitaloza Arriba, en el sur de Panamá, provocó preocupación en la región debido a la posibilidad de un tsunami. Sin embargo, la Dirección General Marítima y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres comunicaron que no hubo amenaza de tsunami para la costa Pacífica colombiana. Se recomienda consultar solo fuentes oficiales para mantenerse informado sobre posibles repercusiones.

¿Qué significa tsunami y cómo evalúan las autoridades su riesgo tras un sismo?

El término "tsunami" se refiere a una serie de olas de gran tamaño que suele originarse por movimientos sísmicos submarinos, como terremotos. Luego de un sismo, autoridades como la Dirección General Marítima en Colombia realizan evaluaciones técnicas para determinar si el evento pudo causar alteraciones en el nivel del mar significativas que representen un riesgo para las costas. Según los reportes analizados, tras el sismo en Panamá, la Dimar descartó el peligro de tsunami para Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.