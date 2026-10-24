Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El gobierno de Estados Unidos tomó la decisión de revocar las visas de varios ciudadanos colombianos, un anuncio que fue divulgado el 22 de octubre de 2026. Entre los afectados destacan figuras relevantes de la vida política nacional, como Ricardo Roa Barragán, quien fue presidente de Ecopetrol, y Yahir Fernando Acuña Cardales, actual alcalde de Sincelejo. Esta lista, según información proporcionada por Blu Radio, incluye también a Wadith Alberto Manzur Imbett, senador y exrepresentante a la Cámara, así como a Karen Astrith Manrique Olarte, representante a la Cámara electa.

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Además de estos nombres, la noticia señala que Julio Elías Chagüí Flórez y Liliana Esther Bitar Castilla, exsenadores, también fueron notificados de la revocatoria, junto con José Ignacio Mesa Betancur, quien fue congresista y exalcalde de Envigado. La medida no solo tiene un alcance personal, sino que afecta la movilidad internacional de estas figuras públicas y restringe su ingreso a territorio estadounidense por un tiempo indefinido, condicionado a la vigencia de las restricciones impuestas.

De acuerdo con la información publicada, el principal argumento detrás de esta decisión se relaciona con las políticas del Departamento de Estado de Estados Unidos, dirigidas a fortalecer la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en el hemisferio occidental. Sin embargo, no se han divulgado detalles concretos sobre los motivos puntuales por los cuales se afectó a cada una de las personas nombradas. Es decir, aunque la decisión se contextualiza en ese marco general, no existen revelaciones específicas de las conductas o investigaciones particulares, si las hay, relacionadas con cada individuo.

Es fundamental aclarar que la revocatoria de una visa, según la información disponible, no equivale a una condena penal ni implica la comprobación judicial de algún delito. La revocatoria es una facultad administrativa de las autoridades norteamericanas, quienes pueden negar o retirar el permiso de entrada sin que esto signifique necesariamente la existencia de una sanción o sentencia previa en Colombia o Estados Unidos. Para determinar causas puntuales o posibles consecuencias adicionales, será necesario esperar los pronunciamientos oficiales de las autoridades estadounidenses, ya que hasta el momento la información es general y no precisa cargos o imputaciones particulares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿A quiénes les revocaron la visa de Estados Unidos en Colombia recientemente?

Según Blu Radio, entre las personas afectadas por la revocatoria de visa se encuentran Ricardo Roa Barragán, Yahir Fernando Acuña Cardales, Wadith Alberto Manzur Imbett, Karen Astrith Manrique Olarte, Julio Elías Chagüí Flórez, Liliana Esther Bitar Castilla y José Ignacio Mesa Betancur. Todos estos nombres representan distintos cargos públicos dentro de la vida política nacional.

¿Por qué Estados Unidos revoca la visa a políticos colombianos por corrupción o narcotráfico?

De acuerdo con la información divulgada, la decisión está relacionada con la política del Departamento de Estado de Estados Unidos, que busca fortalecer la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en el hemisferio occidental. No obstante, no se han dado a conocer los motivos específicos para cada una de las personas incluidas en esta lista.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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