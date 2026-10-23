Una violenta racha de tiroteos perpetrada desde un vehículo en movimiento sacudió esta mañana a la comunidad de Trappes y sus alrededores, al suroeste de la capital francesa.

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Las ráfagas de disparos causaron la muerte de un ciudadano y dejaron lesionadas a otras cuatro personas, entre ellas una menor de 12 años, según reportes oficiales replicados por DW.

Las fuerzas del orden capturaron al sospechoso en la cercana localidad de Coignieres momentos después de que accionara su arma de fuego de forma indiscriminada contra peatones.

Los hechos violentos ocurrieron sobre las 10:30 horas (3:30 a. m., hora de Colombia) en los municipios de Trappes y La Verriere, sembrando pánico entre los residentes de esta zona periférica.

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En la plataforma digital X, el primer ministro de Francia, Sebastien Lecornu, catalogó el suceso como “hechos muy graves” y confirmó la intervención de las autoridades competentes.

El jefe de Gobierno precisó que la Fiscalía Nacional Antiterrorista evalúa minuciosamente el caso para determinar si responde a una motivación de carácter terrorista.

El mandatario local de La Verriere, Nicolas Dainville, detalló en declaraciones para el canal BFMTV que en su jurisdicción tres ciudadanos resultaron gravemente alcanzados por los proyectiles.

Dainville confirmó que la menor de 12 años recibió ocho impactos de bala, aunque los equipos médicos lograron estabilizar sus constantes vitales en el centro asistencial.

Los otros dos lesionados en dicha localidad son hombres de 29 y 49 años, remitidos de urgencia hacia complejos hospitalarios ubicados en la región parisina.

Aunque pidió prudencia sobre las causas del ataque, el funcionario municipal señaló a los medios locales que el agresor parecía seleccionar a sus víctimas según su tez.

El alcalde agregó que las personas atacadas corresponden a “personas de color” (personnes de couleur), mientras la policía verifica si el capturado, oriundo de Saint-Cyr, registraba antecedentes.

Por su parte, el gobernante de Trappes, Ali Rabeh, manifestó en el mismo medio de comunicación la ferocidad con la que actuó el individuo durante el recorrido.

“Manifiestamente disparaba al azar y con ganas de provocar una carnicería”, declaró Rabeh frente a los micrófonos televisivos tras la aprehensión del responsable de la masacre.

“Es un milagro que no hubiera más víctimas”, agregó Rabeh, coincidiendo en que parte de los afectados compartía un origen demográfico específico en la zona afectada.

“La persona fallecida es de origen africano y la persona en estado crítico es de origen magrebí”, afirmó el mandatario local sobre la condición de los agredidos.

¿Qué hacer en caso de un tiroteo?

Enfrentar una situación de tiroteo activo exige aplicar inmediatamente el protocolo internacional de supervivencia conocido como correr, ocultarse y luchar para preservar la vida.

La primera medida prioritaria consiste en evacuar el recinto si existe una ruta de escape accesible y segura, dejando atrás las pertenencias y objetos personales.

Cuando la evacuación resulta imposible, las autoridades recomiendan ocultarse en un lugar seguro fuera de la vista del agresor, bloqueando accesos y silenciando teléfonos móviles.

Si el escondite es una habitación, se aconseja trancar la puerta con muebles pesados, apagar las luces y mantener la calma alejándose de las ventanas.

Como último recurso para salvaguardar la integridad física, las personas deben actuar con agresión contra el atacante, improvisando armas y buscando incapacitarlo mediante el trabajo en equipo.

Tan pronto como sea seguro hacerlo, los ciudadanos deben comunicarse con las líneas de emergencia locales para brindar detalles exactos sobre la ubicación del agresor.

Al momento de arribar las fuerzas del orden, las víctimas deben mantener las manos visibles, vacías y extendidas en todo momento, evitando movimientos bruscos hacia los agentes.

Los especialistas enfatizan la importancia de acatar las instrucciones de los equipos de rescate sin detenerse a realizar preguntas sobre la evacuación del lugar.

El conocimiento previo de estas pautas de seguridad incrementa considerablemente las probabilidades de sobrevivir frente a incidentes con armas de fuego en espacios públicos.

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