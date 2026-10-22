El crimen de un odontólogo en Nogales, México, quedó registrado por una cámara de seguridad que captó los últimos momentos de la víctima y las súplicas que hizo mientras recibía los disparos. El caso ha llamado la atención por la posible relación entre el ataque y un reclamo por un tratamiento dental.

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Amed de Jesús Preciado Hernández, de 42 años, fue asesinado el jueves 15 de octubre de 2026 en el estacionamiento del Hospital Kalitea, ubicado en la colonia Kennedy, estado de Sonora. El profesional se encontraba dentro de su camioneta cuando un hombre se acercó y comenzó a dispararle.

En la grabación se escucha al dentista pedir que no le quitaran la vida. Sin embargo, el atacante continuó disparando, incluso cuando se aproximó a la puerta del conductor. El odontólogo murió en el lugar.

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¿Qué habría provocado el ataque contra el odontólogo?

Las primeras indagaciones apuntaron a una disputa relacionada con un procedimiento odontológico. El señalado agresor, identificado en reportes del caso como Ernest o Ernesto Rascón, un ciudadano estadounidense de 30 años, habría reclamado porque una pieza dental le quedó floja después de recibir tratamiento.

Según la información divulgada por la Fiscalía de Sonora, el hombre habría llegado alterado al consultorio y exigido que lo atendieran de inmediato. Como el dentista no podía recibirlo en ese momento, el paciente se habría retirado y esperado a que el profesional saliera del edificio.

Cuando Preciado Hernández llegó a su camioneta, el sospechoso lo interceptó y le disparó en repetidas ocasiones. Las autoridades investigaban las circunstancias del homicidio y el reclamo odontológico figuraba entre los elementos centrales del caso.

ALERT: Arizona man who ambushed and allegedly executed his dentist over bad dental work dies in shootout with Mexican police. Ernesto Rascón, an Arizona resident, went to see oral surgeon Amed de Jesús Preciado Hernández without an appointment and was refused service. Rascón then became frustrated, waited for Hernández to exit his office, and stalked him back to his car. Rascón then calmly walked to and opened fire into the windshield of Hernández’s car, killing him. The Criminal Investigation Ministerial Agency and Mexican security forces went to serve a warrant at a home where Rascón allegedly began shooting at the authorities. Rascón, who has a criminal history in the US, hit 2 officers, grazed one in the head, and wounded another in the left leg, was killed by authorities, and both officers have since recovered and been discharged. — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) October 20, 2026

¿Qué pasó con paciente que asesinó a su dentista en México?

Dos días después del asesinato, las autoridades localizaron al sospechoso en Agua Prieta, también en el estado de Sonora. Durante el operativo para detenerlo, se produjo un enfrentamiento en el que el hombre murió.

En el procedimiento, dos integrantes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos por esquirlas. Los reportes iniciales indicaron que ambos se encontraban fuera de peligro.

La muerte del señalado agresor ocurrió mientras avanzaban las actuaciones relacionadas con el homicidio del dentista, cuyo caso quedó marcado por las imágenes de seguridad que registraron el ataque y las súplicas de la víctima.

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