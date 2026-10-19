Abelardo de la Espriella confrontó a la gobernadora de San Andrés, Girley Natacha Ordóñez Bowie, y a la congresista Elizabeth Jay-Pang Díaz, situación que desembocó en una inesperada respuesta internacional.

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El multimillonario mexicano Ricardo Salinas Pliego, fundador y presidente de Grupo Salinas, reaccionó públicamente ante el discurso del mandatario colombiano difundido en redes sociales.

A través de la plataforma X (antes conocida como Twitter), el prominente inversionista compartió el metraje audiovisual abriendo una conversación directa con sus seguidores digitales.

El magnate azteca ha mantenido una marcada simpatía ideológica hacia el jefe de Estado colombiano, respaldando sus líneas de acción gubernamental.

Esta proximidad política adquirió notoriedad pública durante 2026, fecha en que Salinas Pliego resaltó coincidencias estratégicas en materia de libertad económica, seguridad ciudadana, propiedad privada y combate frontal a la corrupción.

En ese marco, el magnate confirmó intenciones de viajar a Colombia, al tiempo que De La Espriella extendió una invitación formal para radicar inversiones en el territorio patrio.

Dentro de la grabación que motivó la intervención del inversionista extranjero, el gobernante nacional dirigió duras palabras hacia dos lideresas insulares para garantizar la transparencia presupuestal.

El mandatario enfatizó el fin de presuntas anomalías administrativas en la región insular y garantizó la protección de los caudales públicos destinados a las comunidades más vulnerables.

“A este archipiélago no se lo van a volver a robar en mi administración. En mi presidencia no se va a tocar un peso más de la gente que está sumida en la pobreza, en el abandono”, sentenció el jefe de Estado colombiano.

Las declaraciones fortalecen el intercambio político entre ambas figuras, promoviendo el debate regional sobre gobernabilidad, transparencia financiera y desarrollo económico en América Latina.

¿Cómo se vería este tipo de gobiernos en un país como México? Los leo en los comentarios y abrimos un buen debate sobre lo que ustedes piensen. — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 18, 2026

¿Quién es Ricardo Salinas?

Ricardo Benjamín Salinas Pliego es uno de los empresarios e inversionistas más influyentes del sector corporativo en México y América Latina.

Nacido en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1955, ejerce como fundador y presidente ejecutivo de la corporación empresarial Grupo Salinas.

El conglomerado abarca diversas unidades de negocio en áreas clave como servicios financieros, comercio minorista especial, medios de comunicación masiva y telecomunicaciones.

Entre las compañías insignia bajo su liderazgo destacan la cadena de tiendas de consumo Grupo Elektra y la institución bancaria Banco Azteca.

Asimismo, dirige la cadena televisiva TV Azteca, uno de los complejos mediáticos en habla hispana más importantes de la región latinoamericana.

Su presencia corporativa se expande internacionalmente mediante operaciones en México, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú.

En el plano educativo, cursó la licenciatura en Contaduría Pública en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Posteriormente, obtuvo una maestría en Administración de Negocios en la Universidad Tulane ubicada en Nueva Orleans, Estados Unidos.

A lo largo de su trayectoria corporativa ha promovido iniciativas filantrópicas y de formación mediante organizaciones como la Fundación Azteca.

Adicionalmente, lidera el Centro Ricardo B. Salinas Pliego, entidad enfocada en impulsar el desarrollo de la libertad, el liderazgo y la educación.

Su figura destaca de forma recurrente dentro de las clasificaciones anuales sobre los empresarios con mayor patrimonio económico en territorio mexicano.

Ricardo Salinas Pliego ostenta un patrimonio neto estimado en unos 3.700 millones de dólares, lo que lo posiciona de manera constante entre los hombres más acaudalados de México y América Latina.

Su vasto imperio financiero y comercial se articula a través del conglomerado corporativo Grupo Salinas.

Entre sus compañías más emblemáticas destaca Grupo Elektra, cadena líder en comercio minorista especializado, junto con la institución bancaria Banco Azteca, enfocado en servicios de bancarización y créditos masivos.

Además, el empresario encabeza la cadena televisiva TV Azteca, referente de los medios en habla hispana, y la operadora de telecomunicaciones e internet de alta velocidad Totalplay, diversificando su presencia en sectores estratégicos de la economía.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.