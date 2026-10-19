La visita oficial del presidente Abelardo de la Espriella al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina escaló rápidamente a la confrontación política abierta, luego de que el primer mandatario increpara públicamente a la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie y a la representante a la Cámara por el Partido Liberal, Elizabeth Jay-Pang Díaz, en medio de la controversia desatada por la intervención del Hospital Departamental y los cuestionamientos sobre la contratación pública regional.

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El tenso intercambio se produjo tras un saludo protocolario a los integrantes de la Armada Nacional en una instalación militar de la isla. En videos difundidos masivamente en redes sociales, el jefe de Estado cuestionó de manera directa a las dos dirigentes locales por su postura frente a la medida adoptada en el centro asistencial, el cual afronta graves dificultades financieras, desabastecimiento de insumos y retrasos prolongados en los pagos al personal médico. Durante el cruce, ante la intervención de la gobernadora sobre el apoyo solicitado al Ministerio de Salud, el mandatario la interrumpió tajantemente y aseguró: “Ayer me dijeron que estaban tranquilas con la intervención del hospital y se fueron allá a atravesarse”.

Asimismo, el presidente advirtió que la administración central supervisará minuciosamente cada recurso enviado al departamento, afirmando: “Los recursos que voy a mandar son recursos que nadie va a tocar”, al tiempo que anticipó rigurosas inspecciones de la fuerza pública y de los organismos de control sobre las finanzas departamentales y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago (Coralina).

La polémica escaló aún más cuando el presidente vinculó sus advertencias a Norbert Vonblon Pomare, esposo de la representante Jay-Pang Díaz y propietario de la firma de agregados y concreto Josef’s Concrete, según informó Infobae. Sin presentar pruebas formales durante el careo público, el mandatario lanzó la acusación de que “toda la isla sabe que su marido está detrás de la contratación de la Gobernación”, poniendo el foco nacional sobre los vínculos entre la actividad empresarial privada del cónyuge y el entorno político de la curul liberal.

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Por su parte, la representante Elizabeth Jay-Pang rechazó categóricamente los señalamientos presidenciales y defendió la legalidad de los negocios familiares. En declaraciones entregadas a Blu Radio, la congresista calificó las afirmaciones como producto de una supuesta desinformación y motivaciones políticas, señalando: “No es cierto, no es cierto. Yo creo que el presidente está mal informado sobre eso”. Explicó que su esposo administra una ferretería tradicional de la isla que atiende a todo tipo de público —tanto privado como público— y enfatizó: “Nosotros no tenemos ni un contrato con la gobernación”.

Agregó además que cuenta con la conciencia tranquila frente a las alertas enviadas a la Contraloría y la Procuraduría por parte de la Secretaría de Transparencia, concluyendo: “Me alegra que el presidente ahora esté hablando de corrupción, porque la única persona que se atrevía a hablar de corrupción en el departamento era yo”.

Mientras el Gobierno nacional ratifica que llevará la intervención en el sector salud hasta sus últimas consecuencias y vigilará la contratación local, la controversia política en el archipiélago promete nuevos capítulos en los estrados judiciales y en el escenario legislativo nacional.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.