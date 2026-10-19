El uso constante de un radio de comunicaciones por parte del presidente Abelardo De La Espriella se ha convertido en un sello distintivo y en un tema recurrente de debate político en el país. El artefacto, que el jefe de Estado suele portar en su cinturón o en la mano durante apariciones públicas, alocuciones, consejos de seguridad y operativos territoriales, ha sido calificado por la oposición como un elemento de utilería simbólica o una táctica de puesta en escena mediática. Sin embargo, desde la Casa de Nariño defienden la herramienta como el canal directo de mando unificado mediante el cual el mandatario monitorea en tiempo real el orden público y la lucha contra la criminalidad.

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Para despejar las dudas sobre la operatividad del dispositivo en la cotidianidad del Gobierno, la primera dama, Ana Lucía Pineda, ofreció detalles inéditos en una entrevista concedida a la revista Semana. Pineda explicó que el aparato no es un accesorio decorativo, sino el principal enlace de comunicación que el mandatario utiliza sin descanso, incluso en sus espacios de descanso o durante las madrugadas. La esposa del mandatario describió la dinámica diaria señalando textualmente: “Cuando se le ocurre algo, se levanta y enseguida llama y da las indicaciones por el radio”.

Asimismo, la primera dama enfatizó que la presencia permanente del dispositivo responde a la necesidad del jefe de Estado de mantener una coordinación directa e inmediata con la cúpula militar y de policía en el marco de su política de seguridad. Pineda reafirmó la postura oficial asegurando: “Él está ahí conectado con el país y con lo que está sucediendo”. De igual manera, defendió que la inmediatez en el flujo de información le permite a De La Espriella intervenir sin intermediarios ante eventualidades críticas en las regiones más golpeadas por la violencia.

Frente a los cuestionamientos y burlas que sectores de la oposición y usuarios en redes sociales han lanzado contra la imagen del mandatario sosteniendo el instrumento, Pineda fue tajante al desestimar tales señalamientos. La primera dama atribuyó las controversias a un sesgo político de sus detractores, concluyendo categóricamente: “Los opositores buscan cualquier cosa para criticar. Siempre las críticas vienen de la izquierda, de los que no están de acuerdo con lo que él hace. Pero él está en el radio conectado con la fuerza pública, con lo que está sucediendo y velando por la seguridad de todos los colombianos”. De esta forma, el Gobierno reafirma su narrativa de mando directo y presencia constante en el terreno de la seguridad nacional.

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