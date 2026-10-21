María Corina Machado volvió a convocar a los venezolanos a las calles con una exigencia concreta: conocer el calendario electoral y avanzar hacia elecciones presidenciales en 2027. La líder opositora y su partido, Vente Venezuela, anunciaron una movilización para este jueves 22 de octubre, con actividades previstas en Caracas y otras ciudades del país.

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La jornada está programada para las 4:00 p. m., hora local. En un video difundido en sus redes sociales, Machado invitó a las familias a participar y pidió llevar banderas venezolanas. “Ve con tus hijos, lleva a tu familia, lleva tu bandera con la cabeza en alto, convencidos de que esto depende de cada uno de nosotros, porque Venezuela va a ser libre, que el mundo entero lo vea: ‘esto es lo que hay’”, expresó.

La convocatoria no se limita a la capital. Vente Venezuela anunció actos simultáneos en las principales ciudades de los estados venezolanos. La oposición busca que la movilización sirva para reclamar el regreso de Machado, la libertad de los presos políticos y un cronograma electoral que permita celebrar comicios presidenciales en 2027.

“Nos movilizamos por: el regreso de María Corina Machado; libertad plena para los presos políticos; cronograma electoral y elección presidencial en 2027”, señaló la organización.

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La dirigente también recordó las dificultades políticas que ha atravesado el país y defendió la importancia de mantener la presión ciudadana. “Miren dónde estamos, pero piensa todas las veces que nos dijeron: ‘Esto es lo que hay, calátela (aguanta)’, (…). ¿Maduro estaría enfrentando la justicia? ¿Estaríamos nuevamente hoy en las calles?”, manifestó Machado.

La movilización se anuncia en medio de la transición política venezolana, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026, mientras que Delcy Rodríguez ejerce como presidenta encargada.

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